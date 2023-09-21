Путин назвал рекордно низкую безработицу показателем эффективности экономполитики

Президент РФ Владимир Путин указал на рекордно низкую безработицу в России, которая является индикатором эффективности экономической политики. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по рынку труда в четверг, 21 сентября.

«Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом в том числе, конечно, и наших последовательных усилий по целому ряду направлений», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что снижение безработицы происходит в том числе за счет реализации инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места.

«Безусловно, отдельные города и населенные пункты, а порой и целые агломерации по-прежнему испытывают дефицит рабочих мест, нехватку. Кроме того, особое внимание следует уделить и регионам с низким качеством занятости, где формально у людей вроде бы работа есть, но их зарплаты и доходы серьезно отстают от средних показателей по стране», — подчеркнул Путин.

По его словам, российское правительство реализует соцпрограмму, благодаря которой последовательно снижается безработица среди молодежи. Президент указал, что необходимо создавать все условия для успешного карьерного роста молодых людей.

Российский лидер отметил, что число молодежи в стране будет расти. Так, к 2030 году должно быть 8,3 млн людей в возрасте 20–24 лет, а в 2035-м — 9,7 млн.

Кроме того, Путин уточнил, что в России реализуются программы повышения квалификации женщин в декрете. Глава государства дополнил, что с 2024 года, если женщина выйдет на работу, ее семья будет получать пособие на ребенка до 1,5 года.

Ранее, 15 сентября, Центробанк РФ заявил, что безработица в России обновила свой исторический минимум. В регуляторе отметили, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения.

Кроме того, еще 12 сентября Путин отметил низкий уровень безработицы. Он подчеркнул, что нынешнего показателя в 3% «прежде никогда не было».