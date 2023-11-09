Бывший замглавреда «Эха Москвы» отдал мошенникам больше миллиона рублей

Бывший заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман отдал больше 1 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщил источник «Известий» 9 ноября.

Накануне 67-летний Бунтман обратился в полицию и сообщил, что в октябре в мессенджере Telegram ему позвонили сотрудники якобы Центрального банка РФ и ФСБ.

Они убедили его снять все деньги со счета и передать их курьеру, который якобы увезет их в безопасное место. Пакет со сбережениями Бунтман отдал незнакомцу кавказской внешности.

На данный момент проводится проверка.

Бунтман работал на «Эхе Москвы» до закрытия радиостанции в 2022 году.

Ранее, 8 ноября, актер Владимир Сорков стал жертвой мошенников. Мужчина перевел злоумышленникам на счета 400 тыс. рублей. Он обратился с заявлением в полицию. По данному факту начата проверка.