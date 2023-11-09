Три российских банка сообщили о хакерской атаке на свои сайты
Интернет-ресурсы БЖФ-банка, ВБРР и Фора-банка подверглись хакерской атаке, сообщили в финансовых организациях 9 ноября. Там уточнили, что опубликованная информация о заморозке вкладов физических лиц не соответсвует действительности, банки работают в штатном режиме.
«Сайт ВБРР подвергся хакерской атаке наряду с еще несколькими банками. Последствия вторжения на сайт банка оперативно устранены», — рассказали «Известиям» в ВБРР.
Там объяснили, что банк работает в штатном режиме и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами.
Фора-банк сообщил в своем Telegram-канале, что была опубликована недостоверная информация об ограничениях на операции с вкладами физлиц. Финансовая организация работает в обычном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами в полном объеме и соблюдая требования законодательства, подчеркнули там.
Ранее в этот день в БЖФ-банке рассказали «Известиям», что удалили размещенное хакерами сообщение на их интернет-ресурсе.
26 апреля глава департамента информбезопасности Центробанка РФ Вадим Уваров в ходе Каспийского форума информационной безопасности «Инфофорум Астрахань» сообщил, что регулятор с начала года зафиксировал около 100 кибератак на организации кредитно-финансовой сферы.