Реклама
Прямой эфир
Мир
Токаев анонсировал открытие генконсульства РФ в казахстанском Актау
Мир
Онкобольных детей договорились перевезти из сектора Газа в Турцию
Экономика
Три российских банка сообщили о хакерской атаке на свои сайты
Мир
В Совбезе заявили о росте масштаба и интенсивности кибератак против РФ
Мир
Путин заявил об уверенном развитии стратегического партнерства РФ и Казахстана
Экономика
Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки в 2023 году
Экономика
Путин заявил, что Россия удержит лидерство в мире по экспорту пшеницы
Экономика
Путин заявил о росте использования нацвалют в торговле РФ и Казахстана
Общество
Росавиация возобновила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле
Общество
Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову
Мир
В минобороны ФРГ заявили о выводе военнослужащих и техники из Польши
Происшествия
В Якутии спасатели нашли тела трех пропавших рыбаков
Общество
Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет

Три российских банка сообщили о хакерской атаке на свои сайты

ВБРР, БЖФ-банк и Фора-банк объяснили сообщения о заморозке вкладов взломом
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интернет-ресурсы БЖФ-банка, ВБРР и Фора-банка подверглись хакерской атаке, сообщили в финансовых организациях 9 ноября. Там уточнили, что опубликованная информация о заморозке вкладов физических лиц не соответсвует действительности, банки работают в штатном режиме.

«Сайт ВБРР подвергся хакерской атаке наряду с еще несколькими банками. Последствия вторжения на сайт банка оперативно устранены», — рассказали «Известиям» в ВБРР.

Там объяснили, что банк работает в штатном режиме и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами.

Фора-банк сообщил в своем Telegram-канале, что была опубликована недостоверная информация об ограничениях на операции с вкладами физлиц. Финансовая организация работает в обычном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами в полном объеме и соблюдая требования законодательства, подчеркнули там.

DDoS и ныне там: Россия стала одной из самых кибератакуемых стран мира
Рост угроз связывают с появлением хактивистов

Ранее в этот день в БЖФ-банке рассказали «Известиям», что удалили размещенное хакерами сообщение на их интернет-ресурсе.

26 апреля глава департамента информбезопасности Центробанка РФ Вадим Уваров в ходе Каспийского форума информационной безопасности «Инфофорум Астрахань» сообщил, что регулятор с начала года зафиксировал около 100 кибератак на организации кредитно-финансовой сферы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023