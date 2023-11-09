В БЖФ-банке сообщили о хакерской атаке на сайт

На сайте БЖФ-банка утром 9 ноября появилась информация о приостановке выплат по вкладам клиентов, через некоторое время сообщение было удалено. В кредитной организации ответили «Известиям», что это была хакерская атака. «»

«Данная информация с сайта банка уже удалена. Это была хакерская атака», — сказали в кредитной организации.

Сообщение о приостановке выплат по вкладам клиентов утром 9 ноября появилось не только на сайте БЖФ-банка, но и Фора-банка и ВБРР. Спустя некоторое время информация была удалена.

Также в колл-центрах Фора-банка и ВБРР ответили «РИА Новости», что сообщения не соответствуют действительности и их клиентам ничего не угрожает.

Позднее на сайте БЖФ-банка появилась новость-опровержение о заморозке вкладов. В настоящее время банк работает в обычном режиме.

«Официальный веб-сайт БЖФ Банка стал объектом несанкционированного доступа и взлома. Нам необходимо подчеркнуть, что информация, касающаяся временной остановки выплат по вкладам и счетам физических лиц, раннее размещенная на сайте, является недействительной и не имеет юридической силы», — сказано в публикации.

Ранее, 4 ноября, дирекция выставки-форума «Россия» сообщила о том, что сайты мероприятия подверглись массированной хакерской атаки. Отмечалось, что попытка взлома была совершена при помощи сети botnet, которая расположена на территории Украины, Италии, Испании, Польши, США и ряда других недружественных стран.