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Эксперт усомнился в предоставлении Киеву доступа к военным технологиям США

Эксперт Матвийчук: США вряд ли предоставят Киеву доступ к военным технологиям
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 9 ноября выразил сомнение, что США предоставят Киеву доступ к американским военным технологиям.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром транспорта США Питом Буттеджаджем попросил доступ к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений.

Как отметил Матвийчук, такие просьбы президента Украины бесполезны и нацелены на то, чтобы утвердить себя.

«Дело в том, что Зеленский мечется, он не знает, что делать, у него всё сыпется. Фон сыпется, политическая ситуация в стране напряженная, явно вскрылись противоречия с генералами, которые видят развитие конфликта по-своему. Для того, чтобы как-то утвердить себя, он пытается то заполучить деньги, то заполучить оружие. Сейчас уже обратился в Соединенные Штаты Америки за технологиями. Дадут ли США технологии? Я думаю, нет. Развернут производство? Допустим, в Польше, в Болгарии — они могут, с последующей передачей и готового продукта для Украины, но за это они потребуют деньги. Я думаю, эти все потуги Зеленского бесплодны и бесполезны», — сказал военный эксперт.

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При этом накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в числе которых поставки оружия, с начала спецоперации РФ. Также Кирби указал, что Штаты потратили свыше 90% в отношении отдельной военной поддержки.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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