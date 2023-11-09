В Якутии спасатели нашли тела трех пропавших рыбаков

В Оймяконском районе Якутии найдены тела трех мужчин, которые ранее отправились на рыбалку и пропали. Об этом 9 ноября сообщает Служба спасения Республики Саха.

«Дно Индигирки было обследовано поисковой группой при помощи подводных видеокамер. Всего было задействовано шесть спасателей Службы спасения республики и десять добровольцев», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 8 ноября, в пресс-службе прокуратуры Якутии сообщили, что в 25 км от села Оймякон на реке Индигирка провалился под лед снегоход «Буран», на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения.

До этого, 2 ноября, сообщалось о похожем случае. Спасатели в Якутии обнаружили снегоход, провалившийся под лед реки Колымы, однако тело одного человека найдено не было. Отмечалось, что инцидент произошел 28 октября в 40 км от поселка Зырянка. Снегоход с двумя людьми провалился под лед. Одному из пострадавших удалось выбраться на берег и позвать на помощь.