Юрист рассказала, как взыскать деньги с квартирантов за порчу имущества

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова 10 ноября рассказала «Известиям», как арендодатель может возместить ущерб, причиненный арендатором.

Как пояснила эксперт, с юридической точки зрения для арендодателя предусмотрены возможности по защите имущества. К базовым механизмам относится залог, хотя существуют и более «продвинутые» способы снизить риск ущерба от проблемных квартиросъемщиков.

«Когда в аренду предоставляется не только жилье, но и мебель с бытовой техникой, в договор можно внести перечень предметов, находящихся в помещении. Важно зафиксировать их работоспособность и сделать опись. В таком случае после проверки арендатор будет обязан подписать документ и при выезде из квартиры передать его арендодателю вместе с имуществом», — сказала она.

Рекомендуется внести в договор пункт об обязанности арендатора уведомлять владельца недвижимости о возникновении проблем с переданным имуществом, отметила Гукова. Это позволит владельцу квартиры перестраховаться от ситуации, когда при выезде арендатор будет утверждать, что тот или иной прибор «сломался давно».

«Для владельцев недвижимости важным фактором является сохранность ремонта. Арендодатель может внести в договор пункт об обязанности арендатора возместить затраты на ремонт по завершении проживания. Таким образом, если недвижимость будет в плохом состоянии с необходимостью ремонта, то денежные издержки лягут на плечи арендатора», — сказала юрист.

Также, по ее словам, в договоре возможно предусмотреть пункт о необходимости страхования квартиры, в том числе с указанием минимального размера выплаты для компенсации ущерба недвижимости, хотя этот пункт может серьезно снизить привлекательность объекта для сдачи. Обязательным к включению в договор аренды пунктом является и проведение проверки перед выездом, в рамках которой будет зафиксирован ущерб арендодателя.

«Вопросы, связанные с ущербом, можно решить в досудебном порядке. Ключевым документом является договор аренды с прописанными условиями по сдаче недвижимости. При наличии необходимо предоставить перечень внутриквартирного имущества, подписанный арендатором. Так вы подтвердите работоспособность передаваемой техники. Кроме того, суд рассматривает в качестве доказательств фото в формате «было/стало» и другие документы, подтверждающие ущерб арендодателя. Судом принимаются свидетельские показания, хотя их статус в качестве доказательств второстепенен: слова должны быть подтверждены бумагами», — сообщила Гукова.

Для подтверждения объемов понесенного ущерба арендодателю потребуются услуги оценщика, который рассчитает нанесенный ущерб и укажет итоговое значение в заключении для суда. Если же арендодатель устранил издержки самостоятельно, он может предоставить суду сметы и чеки, подтверждающие его затраты на устранение ущерба, добавила специалист.

1 ноября стало известно, что более половины россиян (63%) хотя бы раз в жизни снимали жилье, у 56% из них случались конфликты с арендодателями. 64% россиян рассказали, что, по условиям аренды, владелец недвижимости оставляет за собой право периодически проверять жилье. При этом каждый пятый из них приходит в любой момент без какого-либо предупреждения, а 45% — только предварительно сообщив о своем визите. Еще 21% арендодателей посещают сдаваемую недвижимость только в случае поломок или других проблем. А у 15% все коммуникации происходят в удаленном режиме.