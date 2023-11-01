У 56% россиян случались конфликты с арендодателями квартир

Более половины россиян (63%) хотя бы раз в жизни снимали жилье, у 56% из них случались конфликты с арендодателями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и банком «Открытие». Результатами они поделились с «Известиями» 1 ноября.

Респонденты также рассказали, какие условия и ограничения действуют в арендном жилье. Основной запрет для квартирантов связан с домашними питомцами — держать и заводить животных запрещает каждый третий владелец жилья.

Помимо этого, действуют и другие запреты. 26% владельцев жилья требуют, чтобы в квартире проживал только сам квартирант — нельзя приглашать гостей на долгий срок или жить с партнером. 23% (16% в 2022 году) запрещают менять интерьер, а 22% (9% в 2022 году) — даже мебель. Еще 19% квартирантов рассказали, что их могут обязать освободить жилье, если арендодатель посчитает его состояние неприемлемым.

Только у 12,5% квартиросъемщиков нет никаких запретов.

64% россиян рассказали, что, по условиям аренды, владелец недвижимости оставляет за собой право периодически проверять жилье. При этом каждый пятый из них приходит в любой момент без какого-либо предупреждения, а 45% — только предварительно сообщив о своем визите. Еще 21% арендодателей посещают сдаваемую недвижимость только в случае поломок или других проблем. А у 15% все коммуникации происходят в удаленном режиме.

24 октября сообщалось, что из-за недоступности ипотеки вырос спрос на арендное жилье, что привело к дефициту предложения и росту цен на съемные квартиры. Как рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости, цены на съемные «квадраты» подскочили за последние два месяца до 15%.