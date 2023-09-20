Сдается мне: в России узаконят посуточную аренду жилья

В России появится закон о посуточной аренде жилья — такой проект Минстроя поддержала правкомиссия. В 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы, а статус краткосрочной аренды остался неясен. Поэтому в законе четко пропишут: гражданам разрешается сдавать квартиры посуточно при условии соблюдения прав соседей. По мнению экспертов, официальное разрешение краткосрочной сдачи жилья позволит сделать арендный рынок более прозрачным и увеличит налоговые поступления в бюджет. Но правила требуют доработки, считают они.

Арендные разрешения

Законопроект Минстроя о краткосрочной сдаче жилья в аренду поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности («Известия» ознакомились с копией документа). Документ был разработан после решения Конституционного суда, который разбирал жалобу жителя Пскова. Суды запретили мужчине «оказывать гостиничные услуги», то есть сдавать свое жилье посуточно, после жалоб соседей. Суд постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но этот вопрос требует дополнительного законодательного регулирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Статус посуточной аренды остается неустановленным с 2019 года — тогда в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы.

Изменение планируется внести в Жилищный кодекс. В нем предлагается четко указать, что собственник квартиры вправе сдавать ее на основании договора найма, в том числе краткосрочного. Условием для этого будет «соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

— Вывод рынка посуточной аренды в правовое поле важен , — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Такой рынок сейчас есть, но налоги не платятся. Инициатива призвана это исправить.

В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что законопроект позволит обеспечить соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями и правил содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме при сдаче жилых помещений в краткосрочную аренду. Данная норма позволит снизить количество случаев использования квартир в многоквартирном доме для оказания гостиничных услуг.

Сдавать квартиру в аренду — это неотъемлемое право собственника распоряжаться своей недвижимостью , сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Законопроект устраняет неопределенность в жилищном праве, которая возникла после запрета хостелов, подтвердил он.

Изменения помогут частично обелить рынок краткосрочной аренды, а выход бизнеса из тени позволит наладить систему контроля за соблюдением прав соседей, полагает ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Официальное разрешение краткосрочной сдачи жилья позволит сделать российский рынок аренды более прозрачным и увеличить число налоговых поступлений в бюджет, — согласен управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. — Во многих городах такие собственники жилья смогут составить полноценную конкуренцию владельцам небольших гостиниц.

Что поправить

Право одних граждан не должно нарушать интересы других — прежде всего речь идет о тишине и покое, санитарных нормах, содержании общедомового имущества, сказал Павел Склянчук. Как отметил Руслан Сырцов, любой житель может обратиться в правоохранительные органы, если сочтет, что его права ущемляются.

— Но, поскольку квартиры посуточно снимают не только люди, приехавшие, например, в командировку, но и асоциальные элементы, необходимо вводить рычаги воздействия на владельцев «нехороших» квартир , — считает Павел Склянчук.

В частности, привлекать к ответственности следует владельцев квартир, а не самих нарушителей, полагает он. Сейчас же такого механизма нет.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая полагает, что после появления закона о такой аренде должны быть выработаны и правила.

— Изменение законодательства должно быть комплексным — необходимо установить ответственность и арендодателя, и временно проживающего, — уверена она. — Нужно дать право собственникам запрещать на общем собрании сдачу жилья в краткосрочную аренду в их доме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Она пояснила, что есть люди, которые не хотят, чтобы в их подъезде постоянно менялись жильцы: это увеличивает поток посетителей и снижает безопасность.

С необходимостью доработки законопроекта согласен член комитата Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— О необходимости решения проблемы говорил и Конституционный суд, но в предложенном варианте законопроект не совсем ее решает, — считает депутат. — В случае его принятия Госдумой в первом чтении он потребует серьезной доработки ко второму.

В частности, он полагает, что поправки должны вноситься не только в Жилищный кодекс, но и в Налоговый, так как краткосрочная сдача в аренду квартир и апартаментов — это предпринимательская деятельность.

— В законопроекте всё еще отсутствуют критерии разграничения допустимого краткосрочного найма жилья и запрещенного оказания гостиничных услуг, — отметила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, напомнив, что и КС говорил о необходимости четких критериев.

По ее мнению, в законе следует также урегулировать соседские обязанности и ответственность.

В текущем виде законопроект не вносит практически ничего нового, не вводит жестких ограничений для предпринимательской деятельности, маржинальность которой в разы превышает долгосрочную аренду квартир, сказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.