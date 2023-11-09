Глава Башкирии заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию
Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом, сообщили «Известиям» в пресс-службе руководителя региона.
Отмечается, что Хабиров ушел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.
8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза. «Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35–36 тыс. <...> И это в два раза больше, чем месяц назад», — подчеркнула Попова.