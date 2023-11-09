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Глава Башкирии заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию
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Глава Башкирии заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом, сообщили «Известиям» в пресс-службе руководителя региона.

Отмечается, что Хабиров ушел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза. «Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35–36 тыс. <...> И это в два раза больше, чем месяц назад», — подчеркнула Попова.

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