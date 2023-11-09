Восемь человек погибли в ДТП с фурой предполагаемого торговца людьми в США

Рядом с американским городом Бейтсвилл (штат Техас) произошла авария с участием фуры, водитель которой подозревался в контрабанде людей. В результате ДТП погибли восемь человек. Об этом 8 ноября сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По данным канала, при попытке оторваться от представителей правопорядка 18-колесная фура врезалась в легковой автомобиль. Все, кто находился в обоих транспортных средствах, скончались.

Телеканал уточнил, что несколько пассажиров фуры были гражданами Гондураса.

Ранее, 24 октября, в результате масштабной аварии в американском штате Луизиана погибли семь человек и более 25 пострадали. Столкнулись по меньшей мере 158 автомобилей. Авария произошла на межштатной автомагистрали I-55.

Накануне автомобиль въехал в толпу сторонников Палестины во время демонстрации в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота. Водитель вышел из авто и попытался вступить в драку с одним из демонстрантов, однако быстро вернулся в машину и продолжил езду.