Водитель въехал в толпу участников пропалестинской демонстрации в США

Автомобиль въехал в толпу сторонников Палестины во время демонстрации в воскресенье, 22 октября, в городе Миннеаполис, что находится в американском штате Миннесота. Об этом сообщает Dealy Beats со ссылкой на местную полицию.

На кадрах, распространенных X-аккаунтом (бывш. Twitter) Unicorn Riot, видно, как водитель белой легковушки остановился перед толпой. Демонстранты окружили его машину, препятствуя дальнейшему движению. Водитель вышел из авто и попытался вступить в драку из одним из демонстрантов, однако быстро вернулся в машину и продолжил езду. Люди перед ним начали расходиться, освободив ему в итоге проезд.

В воскресенье стражи порядка получили сообщения о проезде автомобиля через демонстрацию в поддержку Палестины. Как заявил полиции один из свидетелей, был слышен выстрел. О возможных пострадавших не сообщалось, указывает издание.

Тем временем MPR News приводит слова комментирующей ситуацию организатора протеста Мередит Эби.

«Мы пытались помешать людям проезжать через этот район, потому что мы не хотели, чтобы люди пострадали от машины. Там были тысячи людей, которые выходили из парка. И поэтому мы пытались защитить, вы знаете, пространство вокруг протеста», — пояснила она.

Другая протестующая, Ракия Мухамад, указала, что после того, как демонстранты остановили водителя, он бросился на них с предметом, напоминающим канцелярский нож. Она добавила, что мужчина наехал ей на ногу, но она отделалась только царапинами.

Отмечается, что, по данным полиции Миннеаполиса, никаких арестов произведено не было.

В США возобновились митинги в поддержку Палестины. Так, 21 октября сообщалось, что митингующие начали медленный марш по Хилл-стрит, скандируя и неся плакаты против оккупации Газы. Акции протестов также прошли и в Нью-Йорке, куда демонстранты пришли с палестинскими флагами и плакатами.

Ранее, 18 октября, пропалестинские демонстранты в США ворвались в одно из зданий Капитолия с требованием остановить боевые действия и скандировали лозунги. Прибывшие на место полицейские попытались разогнать митингующих. В результате троих людей задержали.

Также 18 октября массовые протесты в поддержку Палестины начались у здания МИД в Германии. Люди с плакатами расположились под окнами внешнеполитического ведомства ФРГ, сообщал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.