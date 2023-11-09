Эксперты назвали маловероятной перспективу вступления Украины в ЕС

Планы по расширению ЕС за счет бывших советских республик стали ответом Евросоюза на российскую спецоперацию на Украине, о чем периодически говорят представители ЕС самого разного уровня.

«Мы должны предложить надежный путь вступления в ЕС, который принесет результаты в области реформ и устранит экономический разрыв», — написал 7 ноября в социальной сети Х еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели.

По сути, рекомендация Еврокомиссии (ЕК) действительно отражает ту ситуацию, которая сложилась на данный момент в рамках украинского кризиса. После провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и старта публичной дискуссии в СМИ о способности украинских военных продвинуться на поле боя население страны и часть ее элит оказались дезориентированными, а потому нуждающимися в дополнительных внешних стимулах, которые мотивировали бы их продолжать борьбу с ВС РФ, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов.

«Всё это призвано показать, что от Украины не отказываются, что, несмотря на неудачи киевского правительства, страна по-прежнему находит поддержку со стороны государств ЕС, которые даже готовы в той или иной перспективе видеть Украину в своих рядах», — отметил Соколов в разговоре с «Известиями».

Однако даже старт переговоров не будет означать скорого принятия Украины или Молдавии в ЕС. Примеров тому достаточно. Помимо Турции в следующем году будет уже 10 лет, как начались аналогичные процессы с Сербией, с Черногорией — с 2012-го. В 2020 году стартовали переговоры с Албанией и Северной Македонией.

Эксперты сходятся в том, что вступление в ЕС — вопрос не ближайшей перспективы, однако в будущем сами переговоры могут стать элементом давления на Киев в рамках военного конфликта на территории Украины, считает политолог Борис Межуев. По его словам, начало мирного процесса с Москвой способно оказаться одним из предметов торга для перехода на новый уровень в дискуссии о будущем членстве в ЕС. Однако и тут вводные для Украины остаются неясными.

«В ближайшей перспективе, видимо, вступления Украины в ЕС точно не произойдет, а в отдаленной это тоже маловероятно. Предметно говорить о приеме в Евросоюз страны в состоянии военного конфликта без каких-либо ясных перспектив восстановления ее экономики не станут», — сказал Межуев «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Посторонним — вход: в ЕС предложили начать переговоры с Украиной