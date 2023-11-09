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Эксперт оценил обстановку в районе Крынок на херсонском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Противник пытается расширить плацдарм на левом берегу Днепра, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что российские войска 8 ноября смогли частично потеснить Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в селе Крынки. По информации собеседников издания, удалось отбить несколько домов, а также оттеснить противника с прибрежной дороги.

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«Вооруженные формирования Украины активно используют лодки, которые могут идти со скоростью 100 км/ч, а при такой осенней погоде, туманах, их сложно отловить. Борьба серьезная. В планах ВФУ сделать понтонные переправы для перегона танков, потому что без поддержки бронетехники тяжело наступать», — объяснил Дандыкин.

Также источники отметили, что противник пытается сейчас перебросить дополнительные подразделений на этот участок. Пока российской авиации и артиллерии не удается изолировать место прорыва ВФУ.

«Наши силы наносят удары не только в районе Крынок, выбивая оттуда противника, но и бьют по островам, и в районе железнодорожного моста. Украинские боевики несут большие потери в людях и боеприпасах», - уточнил он.

По мнению Дандыкина, российские войска выполнят свою задачу и смогут сбросить противника обратно в Днепр.

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 580 бойцов ВФУ и 59 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 8 ноября.

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