Как прошел визит Путина в детский онкоцентр в Москве. Главное 

Президент России Владимир Путин 8 ноября посетил центр детской онкологии имени Димы Рогачева в Москве. Это крупнейшее детское научно-лечебное учреждение с таким профилем не только в нашей стране, но и в мире. Его строительство велось под личным контролем главы государства. Подробнее о визите президента в медучреждение — в материале «Известий».

О чем Путин говорил с врачами онкоцентра

В ходе посещения больницы Путин пообщался с персоналом и пациентами центра, а также осмотрел его корпуса. Медики показали президенту отделение детской нейроонкологии и современную лабораторию, а еще новый корпус, который будет выполнять функции центра ядерной медицины полного цикла.

Как рассказал заведующий отделением, врач-рентгенолог отделения позитронно-эмиссионной томографии Юрий Ликарь, уникальный корпус впервые был запущен именно в детской клинике. В итоге у врачей появилась возможность собственного изготовления разных радиофармпрепаратов и проведения исследований на современных ПЭТ/КТ-аппаратах. По его словам, это позволит специалистам визуализировать опухоли или метастазы малых размеров, что особенно важно для пациентов с онкологией.

В центре сообщили, что с момента открытия медучреждения в 2011 году уже удалось «пролечить 26,5 тыс. уникальных пациентов». Благодаря современному оборудованию выживаемость по ряду злокачественных новообразований костей лицевого скелета поднялась до 75–100% при разных патологиях.

Также врачи поделились своими впечатлениями от встречи с президентом.

«Большая радость, что в таком графике нашлась возможность встретиться с врачами, встретиться с пациентами, сделать подарки детям», — сказал заместитель гендиректора онкоцентра Николай Грачев.

Российский лидер, в свою очередь, признался, что решение о создании центра для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями ускорилось после его знакомства с Димой Рогачевым, которому в шесть лет поставили диагноз «рак».

Пациент онкоцентра спрятался от президента

После общения с врачами президент прошел в палаты, где проходят лечение юные пациенты. Однако визит столь высокого гостя испугал одного из детей. На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», видно, как мальчик по имени Вадим, вместо того чтобы поприветствовать главу государства, прячется от него под одеяло.

«Не стесняйся, ничего страшного, скажи, как тебя зовут, из-под одеяла», — обратился к мальчику президент.

Вадим согласился показаться только после того, как российский лидер положил на его кровать игрушечный вертолет, о котором ребенок, по словам его мамы, давно мечтал. Мальчик вылез из-под одеяла и поблагодарил Путина за подарок. В настоящее время ребенок проходит лечение в палате реабилитации и лечебной терапии.

Путин вручил подарки онкобольным детям

А онкобольная девочка Ева из Невьянска Свердловской области при виде президента не стала прятаться и охотно поговорила с Путиным. Глава государства подарил ей и ее соседке по палате говорящие куклы.

Скоро 8-летней Еве предстоит важная операция, подарок президента заметно поднял ей настроение.

«Дочь сильно застеснялась, да и мы, взрослые, тоже. Конечно, визит президента отвлек нас от мыслей о том, что скоро нам предстоит. Дочь заметно повеселела и отвлеклась от этих мыслей», — рассказала мама девочки.

Она добавила, что уход за ребенком обеспечивается на высоком уровне, в больнице у них отличные условия и врачи хорошо выполняют свою работу.

Центр открыли в 2011 году. Одним из тех, кто верил, что в России появится подобное медицинское учреждение для онкобольных детей, был 7-летний Дима Рогачев. В 2005 году он написал письмо президенту и пригласил на блины. Глава государства приехал, подарил Диме фотоаппарат, а тот ему — рисунок больницы будущего. После этой встречи Путин принял решение о строительстве центра, которому впоследствии присвоили имя мальчика. Сам Дима Рогачев умер в 2007 году в возрасте 12 лет.