Уздечка для инфляции: о чем свидетельствует рост российских облигаций

Индекс RGBI, отражающий котировки российских облигаций федерального займа (ОФЗ), в последние дни пошел вверх после многомесячного спада. Эта тенденция не только приятна для держателей облигаций, но и может быть предсказателем будущих событий в экономике страны. Свидетельствует ли укрепление бумаг о скором снижении темпов инфляции и сокращении бюджетного дефицита, разбирались «Известия».

После шторма

Рынок государственных облигаций, традиционно самый надежный и стабильный в России, в последние два года сильно штормило. Достаточно вспомнить обвал котировок почти на 30% в начале СВО, стремительное их восстановление летом 2022 года до прежних показателей и новый, более плавный, но неуклонный спад начиная с июля 2023-го почти до конца октября. За этот период котировки потеряли почти 10% — весьма прилично для облигационного рынка.

С чем связаны эти переходы? Стоимость облигаций всегда обратно пропорциональна их доходности (для бумаг с фиксированной ставкой — купонному доходу плюс разнице между рыночной и номинальной стоимостью). Облигации дешевеют (а их доходность растет), когда Центробанк повышает ставки рефинансирования — в условиях высоких ставок в системе мало кому нужны бумаги со сравнительно низким купонным доходом по номинальной цене или выше. В обратной ситуации облигации дорожают, поскольку представляют собой источник надежного дохода в условиях низких ставок.

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В свою очередь, решение о ключевой ставке ЦБ принимает, ориентируясь на реальные показатели экономики. В 2023 году ставка была повышена с 8% до 15% за несколько месяцев из-за растущей угрозы инфляции, которая вплотную приблизилась к отметке в 7% в годовом исчислении. Кроме того, ЦБ держал в уме и рубль, сильно ослабевший в течение года из-за сокращения валютной выручки.

Есть и другие показатели, на которые ориентируются котировки облигаций. В частности, дефицит бюджета: чем он больше, тем больше приходится занимать правительству на открытом рынке. В этой ситуации может возникнуть избыток предложения, за которым спрос не успеет — и тогда облигации опять-таки дешевеют. Такой процесс мы сейчас наблюдаем на рынке США, где доходности 10-летних облигаций достигли многолетнего максимума в 5% на фоне рекордного роста задолженности американского правительства. Кроме того, доходности могут резко увеличиваться в случае угрозы дефолта, но это не наш случай.

Противоход

В России индекс облигаций RGBI следовал в противоположном направлении к ставке ЦБ в последние месяцы. Однако сравнительно недавно появились сигналы, свидетельствующие, что период роста ставки может быть близким к окончанию. Так, сам Банк России на этой неделе выпустил прогноз замедления инфляции весной 2024 года. Нельзя сказать, что это предсказание сильно радужное, но на фоне предыдущей риторики ЦБ его можно назвать умеренно оптимистичным.

Кроме того, прямые данные по инфляции показали, что рост потребительских цен в период с 24 по 30 октября замедлился до 0,14% по сравнению с 0,24% в предыдущую неделю. Если же в целом посмотреть на инфляционную динамику, то за последний месяц можно с осторожностью говорить о тренде замедления.

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Можно ли предположить, что рынок угадывает направление движения ключевой ставки и, соответственно, инфляции в ближайшем будущем? После ралли на рынке облигаций в прошлом (не только в России) часто действительно следовало смягчение денежно-кредитной политики. Вполне возможно допустить, что рост рынка может указывать и на изменение фискальной политики — в частности, сокращение бюджетного дефицита в сравнении с ожидаемыми ранее значениями (что реально, учитывая рост нефтегазовых доходов по последним бюджетным отчетам).

Повод для оптимизма

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев считает, что держатели облигаций уже сейчас смотрят на перспективу более оптимистично, чем сами регуляторы.

— Согласно нашим расчетам, доходность однолетней ОФЗ предполагает, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 11,4%. Это ниже нижней границы прогнозного диапазона регулятора (12,5–14,5%). Таким образом, рынок ОФЗ верит в более быстрое снижение ставки в 2024 году, чем сейчас предполагает Банк России в своем самом мягком сценарии. Надо сказать, что рынок госдолга довольно эффективен в прогнозировании траектории процентной политики. Если надежды рынка в этот раз не оправдаются, то мы станем свидетелями роста доходностей на коротком отрезке с соответствующим появлением интересных возможностей для открытия позиций , — считает эксперт.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, в свою очередь, указал на обманчивость рынка госдолга как индикатора экономических трендов.

— Мы считаем, что прогнозировать замедление темпов роста цен пока преждевременно, подобную динамику на рынке госдолга мы уже наблюдали и ранее. Ожидаем дальнейшей нормализации кривой доходности облигаций и постепенного роста доходностей в дальнем сегменте , — прокомментировал он.

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил самые последние тренды, показывающие, что восстановление долгового рынка несколько замедлилось.

— Индекс гособлигаций RGBI после пяти сессий активного роста вчера развернулся вниз от новой двухмесячной вершины. Правда, снижение последних двух сессий пока не выходит за рамки мощного восходящего движения, стартовавшего в конце октября от очередного полуторалетнего минимума. Возвращение спроса на облигации было вызвано расчетом на то, что после неожиданно резкого повышения ключевой ставки в конце октября Банк России вскоре завершит процесс ужесточения монетарной политики. Есть большая вероятность, что показатель достиг пикового значения, и в обозримом будущем ЦБ начнет его снижать, — подчеркнул специалист.

По словам собеседника «Известий», большинству участников долгового рынка очевидно, что их текущие высокие значения временны и направлены на предотвращение всплеска инфляции. Поэтому доходности ОФЗ находятся ниже уровня ключевой ставки, особенно у дальних выпусков.

— Правда, нефтяные цены в последние недели существенно снизились. Если данная тенденция получит развитие, это вновь может ухудшить ситуацию с экспортной выручкой, платежным балансом страны, а также дефицитом госбюджета. В результате вряд ли ЦБ удастся существенно снизить ключевую ставку. Поэтому пока видится, что доходности десятилетних ОФЗ в среднесрочной перспективе останутся в районе 11,5–12,5%, — заключил Дмитрий Бабин.