За чем следить инвестору на этой неделе

Ожидалось, что главным событием недели станет возобновление полноценной работы СПБ Биржи после введения санкций, однако в понедельник площадка сообщила, что откладывает этот момент минимум на семь дней. Это значит, что эмоциональной распродажи активов не будет, но рынок внимательно следит за новостями от СПБ Биржи и может нервно на них реагировать.

Во вторник Центробанк опубликует доклад о денежно-кредитной политике — документ может прояснить планы регулятора в том числе по динамике ключевой ставки, отметил экономист Константин Церазов.

Помимо этого, 7 ноября IT-компания Positive Technologies поделится отчетностью за III квартал и девять месяцев, уточнила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Также в этот день пройдут советы директоров «Европейской электротехники» и Объединенной вагонной компании, которые могут отразиться на котировках их ценных бумаг. Первая компания даст рекомендацию по сумме выплаты дивидендов за девять месяцев, а вторая утвердит цену допэмиссии акций.

8 ноября станет последним днем приема заявок на выкуп акций «Магнита» у нерезидентов, сообщил инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Роман Ватутин. Также в среду авиастроительная компания «Яковлев» проведет внеочередное собрание акционеров по вопросу дополнительной эмиссии ценных бумаг, рассказали в «Цифра брокер».

В этот день СПБ Биржа планировала начать торги 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Дополнительной информации о том, состоится ли запуск новых бумаг для продаж, пока не поступало.

В четверг отчетностью за III квартал поделятся «ВКонтакте», энергетическая компания ТГК-1, а также IT-компания «Софтлайн», сообщили в «БКС Мир инвестиций». Также в этот день акции «Детского мира» будут понижены с первого до третьего уровня листинга на Мосбирже, предупредила Наталия Пырьева. Это может негативно отразиться на их стоимости. Помимо этого, 9 ноября акционеры Fix Price рассмотрят вопрос о перерегистрации компании с Кипра в Казахстан — переезд в дружественную юрисдикцию позволит возобновить выплату дивидендов, что поддержит котировки, рассказали в аналитическом управлении ФГ «Финам».

В пятницу «Сбер» поделится финансовой отчетностью за октябрь — результаты могут быть позитивными, что поддержит акции, уточнили в «Финаме». Также в этот день пройдет внеочередное собрание акционеров банка «Авангард» — в повестке вопрос утверждения дивидендов.

Курс российской валюты будет оставаться по 91,6–94,4 рубля к доллару США, 97,6–99,6 к евро, 12,6–12,9 — к юаню, полагают в «Цифра брокер». Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет находиться между двумя важными уровнями — 3300 и 3115 пунктов, уточнил Роман Ватутин. По его ожиданиям, колебания будут в этом диапазоне, но на фоне сильной отчетности рынок может обновить максимальные значения этого года.