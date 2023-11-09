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В России предложат отнести к холодному оружию сувенирные и бытовые ножи

Депутаты намерены предложить отнести к холодному оружию сувенирные и бытовые ножи
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Фото: TASS/IMAGO/Michael Bihlmayer
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В России хотят отнести к холодному оружию сувенирные и хозяйственно-бытовые ножи, если по своим характеристикам они не уступают холодному оружию. Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками в законодательство готовится к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

«Законодательство РФ об оружии нуждается в комплексном пересмотре. Сейчас правовая база такова, что криминальные и маргинальные элементы могут быть прекрасно вооружены, а полиция ничего не может с этим сделать. Здесь и «серое» травматическое оружие, и де факто полностью легализованные ножи всех видов, большая часть которых продается свободно в любом торговом центре и считается сувенирной или хозяйственно-бытовой продукцией», — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, отдельные образцы таких ножей не уступают по поражающим свойствам боевым и охотничьим клинкам, которые признаны холодным оружием.

«Один из самых кричащих пробелов в законодательстве — это ГОСТ по холодному оружию. В нынешнем виде он позволяет признать холодным оружием только клинок, отвечающий сразу пяти очень жестким требованиям. Всё, что хотя бы по одному параметру выходит за пределы, — это уже «сувенир», — сообщил депутат.

Он отметил, что сегодня в соцсетях огромное количество рекламы разной ножевой продукции и продавцы часто демонстрируют очень высокие ее поражающие свойства.

«Режут такими «сувенирами» дерево, гвозди, железные банки и т.д. Очевидно, что это не «сувенирные» качества и покупают такой резак не для того, чтобы повесить на стену. На эту ситуацию нам регулярно жалуются граждане. Поэтому мы запросили в МВД статистику по числу преступлений с применением ножей и намерены разработать законопроект на эту тему, предложить серьезные изменения в нормативно правовую базу и ужесточить уголовную статью о ношении холодного оружия», — подчеркнул Леонов.

Документ с обращением на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении редакции. В нем в том числе сообщается, что в настоящее время для признания ножа холодным оружием, он должен соответствовать сразу пяти конкретным требованиям: клинок не менее 90 мм; толщина обуха от 2,7 мм до 6 мм; наличие травмобезопасной рукояти; твердость клинка не менее 25 единиц по шкале Роквелла; наличие заточенного лезвия. Несоответствие хотя бы одному из указанных требований выводит нож из-под этого понятия.

Также сообщается, что, по данным Глобального исследования убийств, проведенного управлением Организации Объединенных Наций, в России в 2019 году было совершено более 6,3 тыс. убийств с применение ножей.

Слово и дуло: подросткам до 18 лет хотят запретить покупать любую пневматику
В Госдуме для школьников предлагают ужесточить оборот маломощных пистолетов и винтовок

Накануне стало известно, что в России могут ввести запрет на приобретение пневматического оружия любой мощности детьми и подростками до 18 лет. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму зампредом комитета по безопасности, единороссом Анатолием Выборным. Депутат подчеркнул, что такое оружие вовсе не безобидно, так как им можно нанести вполне серьезные увечья.

До этого, 14 сентября, сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить оборот оружия, в том числе запретить его продавать мигрантам, которые получили российское гражданство менее пяти лет назад.

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