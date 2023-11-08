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Подросткам до 18 лет могут запретить покупать любую пневматику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В России могут ввести запрет на приобретение пневматического оружия любой мощности детьми и подростками до 18 лет. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму зампредом комитета по безопасности единороссом Анатолием Выборным. Об этом «Известиям» сообщил депутат.

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«С точки зрения закона сегодня вся пневматика, которая при выстреле выдает итоговую дульную энергию менее 3 Дж, не является гражданским оружием. Поэтому она находится в свободной продаже для детей и подростков любого возраста, а правила ее эксплуатации определяются и регулируются лишь заводом-производителем», — рассказал парламентарий.

По его словам, при этом такое оружие вовсе не безобидно, так как им можно нанести вполне серьезные увечья. Подтверждением тому — печальная статистика, которая фиксирует такие ЧП чуть ли не каждый день, отметил он. В числе последних случаев — нападение учащихся с пневматикой на сторожа завода в Уфе и выстрел девочки в голову своему брату в Ростовской области.

Парламентарий предлагает на законодательном уровне установить запрет на свободную продажу пневматики детям. К внесению в Госдуму оперативно готовится законопроект с поправками в закон «Об оружии», рассказал он.

Согласно этому закону (ст. 13 «Право на приобретение оружия»), в настоящее время запрет на продажу пневматики гражданам до 18 лет действует только для оружия мощностью более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм. При этом оно не подлежит регистрации и для его использования не нужна специальная лицензия.

Инициативу Анатолия Выборного о необходимости ужесточения законодательства в этой сфере поддерживают в других фракциях.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слово и дуло: подросткам до 18 лет хотят запретить покупать любую пневматику

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