Военный эксперт объяснил страх США из-за российской ракеты «Булава»

Страх США и западных стран в связи с боевым дежурством подводных лодок «Борей», которые носят ракеты «Булава», связан с незаметностью этого типа вооружения. Об этом военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в среду, 8 ноября.

«Ракета «Булава» расположена на атомной подводной лодке, а атомные подводные лодки несут боевое дежурство в различных регионах Мирового океана, а где конкретно — неизвестно. Удар может быть нанесен внезапно. Более того, ракета высокоточная, и она имеет достаточно мощную боевую часть, благодаря чему она может поразить сразу несколько целей», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что эта ракета имеет не только высокую точность, но и высокую дальность.

«Конечно, у США есть большие опасения из-за того, что наши лодки «Борей», на которых находится ракета «Булава», также и малошумные, их не так просто обнаружить, засечь», — сказал военный эксперт.

Накануне заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил «Известиям», что США считают угрозой российскую баллистическую ракету «Булава».

Эксперт отметил, что данная ракета является для США неким сдерживающим фактором, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря.

В конце октября под руководством президента России Владимира Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в рамках которой с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».