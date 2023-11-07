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Военный эксперт указал на страх США перед российской ракетой «Булава»

Военный эксперт Кошкин: ракета «Булава» наводит панику на США и их союзников
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Северного флота
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США считают угрозой российскую баллистическую ракету «Булава». Об этом 7 ноября «Известиям» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее в этот день Миноброны РФ сообщило, что новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря.

«Булава» — это, на мой взгляд, весьма удачный проект, который, конечно, может быть, и не сразу получался, много пришлось работать, но сегодня это ракета находится на вооружении подводных лодок проекта «Борей» и вполне реально, что это идет перевооружение лодок проекта «Акула». Сама по себе ракета твердотопливная, баллистическая, комплекс называется Д-30. <…> Это весьма важный актив ядерной триады, которого серьезно опасаются прежде всего Соединенные Штаты Америки», — сказал Кошкин.

Эксперт отметил, что данная ракета является для США неким сдерживающим фактором.

«США всегда считали, что они находятся слишком далеко, все межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования они успеют сбить, а вот когда рядом всплывет такая подводная лодка, и на ней будет находиться весьма эффективные с точки зрения разрушения ядерные ракеты «Булава», это, конечно же, вызывает панику у тех, кто хотел бы обвинить нас в чем-то. Так что это серьезный сдерживающий фактор для США и их союзников, когда они пытаются нас обвинить во всех грехах и к тому же еще сказать, что мы агрессоры», — сказал он.

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В конце октября под руководством президента России Владимира Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в рамках которой с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

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