Финансовый аналитик не исключил дальнейшего укрепления рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 8 ноября опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торговой площадки. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в ближайшее время возможно как ослабление российской нацвалюты из-за обвала цен на нефть на 13% с конца октября, так и укрепление на фоне приближающегося налогового периода и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

«Поддержка по нефти находится в зоне $78–79 за баррель. Учитывая, что между Brent и Urals спрэд составляет $14, Urals будет стоить $64. Такая цена заметно снизит предложение экспортеров, что ударит больно по рублю и бюджету. Также нужно следить за отчетами по инфляции в России, поскольку есть вероятность очередного повышения [ключевой] ставки в декабре до 16% годовых. Это поддержит рубль временно», — объяснил эксперт.

В то же время аналитик подчеркнул, что будущий курс будет также зависеть еще от геополитических рисков.

«Для укрепления доллара цель находится в районе 90 рублей, по ослаблению — в районе 94,50 [рубля за доллар]. Пока пара доллар/рубль торгуется ниже 94,50, вероятность уйти к 90 рублей выше», — заключил Антонов.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85–90 рублей. По его словам, в финансовой организации не ожидают серьезных отклонений от этого диапазона.

До этого, 4 ноября, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, и теперь наблюдается стабилизация курса рубля. По его мнению, курс нацвалюты сохранится в нынешних параметрах.