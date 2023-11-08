Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ ртутного карьера
Мир
Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов
Армия
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
Армия
ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Общество
ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
Мир
В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет

Финансовый аналитик не исключил дальнейшего укрепления рубля

Доллар опустился ниже 92 рублей: аналитик Антонов оценил перспективы нацвалюты
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 8 ноября опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торговой площадки. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в ближайшее время возможно как ослабление российской нацвалюты из-за обвала цен на нефть на 13% с конца октября, так и укрепление на фоне приближающегося налогового периода и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

«Поддержка по нефти находится в зоне $78–79 за баррель. Учитывая, что между Brent и Urals спрэд составляет $14, Urals будет стоить $64. Такая цена заметно снизит предложение экспортеров, что ударит больно по рублю и бюджету. Также нужно следить за отчетами по инфляции в России, поскольку есть вероятность очередного повышения [ключевой] ставки в декабре до 16% годовых. Это поддержит рубль временно», — объяснил эксперт.

В то же время аналитик подчеркнул, что будущий курс будет также зависеть еще от геополитических рисков.

«Для укрепления доллара цель находится в районе 90 рублей, по ослаблению — в районе 94,50 [рубля за доллар]. Пока пара доллар/рубль торгуется ниже 94,50, вероятность уйти к 90 рублей выше», — заключил Антонов.

Деньги на стол: сможет ли продажа валютной выручки помочь рублю
Валютные ограничения вновь ввели после того, как остальные меры поддержки рубля оказались недостаточными

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85–90 рублей. По его словам, в финансовой организации не ожидают серьезных отклонений от этого диапазона.

До этого, 4 ноября, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, и теперь наблюдается стабилизация курса рубля. По его мнению, курс нацвалюты сохранится в нынешних параметрах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023