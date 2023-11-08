40-летний Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов

Защитник португальского «Порту» 40-летний Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим гол. Это произошло 8 ноября во время встречи с бельгийским «Антверпеном».

Матч четвертого тура группы H, проходивший в Порту на стадионе «Драгау», завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил с пенальти Эванилсон (на 32-й минуте), а Пепе отправил мяч в ворота в концовке матча (90+1). Таким образом, футболист забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней, отмечает «Спорт-Экспресс».

Предыдущим рекордсменом в данной категории был капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти, результат которого держался почти девять лет. 25 ноября 2014 года Тотти поразил ворота московского клуба ЦСКА в возрасте 38 лет и 59 дней.

Ранее, 16 сентября, нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Вадим Шипачев побил рекорд лучшего бомбардира в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергея Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Это удалось благодаря голевой передаче, которую он сделал во встрече с нижегородским «Торпедо».

Теперь на счету 36-летнего Шипачева — 757 очков, 239 голов и 518 результативных передач в 768 матчах. На счету экс-нападающего хоккейного клуба «Металлург» Сергея Мозякина, завершившего свою спортивную карьеру в 2021 году, — 756 (351+405) очков в 685 играх.