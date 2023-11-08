Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ ртутного карьера
Мир
Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов
Армия
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
Армия
ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Общество
ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
Мир
В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет

40-летний Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов

40-летний футболист «Порту» Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов
0
Фото: REUTERS/Pedro Nunes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник португальского «Порту» 40-летний Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим гол. Это произошло 8 ноября во время встречи с бельгийским «Антверпеном».

Матч четвертого тура группы H, проходивший в Порту на стадионе «Драгау», завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил с пенальти Эванилсон (на 32-й минуте), а Пепе отправил мяч в ворота в концовке матча (90+1). Таким образом, футболист забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней, отмечает «Спорт-Экспресс».

Предыдущим рекордсменом в данной категории был капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти, результат которого держался почти девять лет. 25 ноября 2014 года Тотти поразил ворота московского клуба ЦСКА в возрасте 38 лет и 59 дней.

Разгромный подсчет: Овечкин побил рекорд по выездным голам в НХЛ
До главного достижения Уэйна Гретцки российскому форварду осталась 101 шайба

Ранее, 16 сентября, нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Вадим Шипачев побил рекорд лучшего бомбардира в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергея Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Это удалось благодаря голевой передаче, которую он сделал во встрече с нижегородским «Торпедо».

Теперь на счету 36-летнего Шипачева — 757 очков, 239 голов и 518 результативных передач в 768 матчах. На счету экс-нападающего хоккейного клуба «Металлург» Сергея Мозякина, завершившего свою спортивную карьеру в 2021 году, — 756 (351+405) очков в 685 играх.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023