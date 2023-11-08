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ВОЗ сообщила о трети смертей от немеланомного рака кожи из-за работы на солнце

ВОЗ и ООН: треть смертей от немеланомного рака кожи вызваны работой под солнцем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Треть смертей от немеланомного рака кожи вызваны работой под солнцем: так, 2019 году почти 19 тыс. человек в 183 странах умерли из-за этого. Об этом в среду, 8 ноября, сообщается в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

Согласно подсчетам, с 2000 по 2019 год смертность от рака, вызванного работой под солнцем, увеличилась на 88%. Так, в 2000-м это число составляло 10 088, а в 2019-м — уже 18 960.

«В 2019 году 1,6 млрд человек трудоспособного возраста (15 лет и старше) подвергались воздействию ультрафиолетового солнечного излучения во время работы на открытом воздухе, что составляет 28% от общего числа людей трудоспособного возраста», — говорится в публикации.

По мнению гендиректора МОТ Гилберта Хуннгбо, правительства, работодатели, сотрудники и их представители должны действовать в рамках четко определенных прав и обязанностей, чтобы снизить риск воздействия солнечного ультрафиолетового излучения.

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В августе заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко в беседе с «Известиями» рассказала, чем опасен загар для людей с родинками. Она пояснила, что при воздействии ультрафиолета повреждается ДНК клеток. Чрезмерное же воздействие ультрафиолета на родинки, в свою очередь, может привести к развитию меланомы — смертоносному онкологическому заболеванию.

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