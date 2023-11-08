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Эксперты объяснили падение цен на нефть и рассказали о влиянии на стоимость бензина

Эксперт Скрябин: причина падения стоимости нефти — слабая макростатистика по КНР
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Фото: REUTERS/Todd Korol
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с июля, следует из данных лондонской биржи ICE 8 ноября. В этот же день цена нефти WTI достигла $76 за баррель. Эксперты рассказали «Известиям», с чем это связано, и объяснили, как такие изменения влияют на стоимость бензина.

«Причина сегодняшнего снижения, думаю, в слабой макростатистике по КНР — крупнейшего мирового импортера нефти, — а именно 6,4% падение объемов экспорта. Ожидалось чуть более 3% [уменьшения объемов]», — предположил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Говоря о дальнейших перспективах, он отметил, что многое будет определятся событиями на Ближнем Востоке. Как объяснил эксперт, за последнюю неделю риски нарушения поставок из-за палестино-израильского конфликта снизились, что оказало давление на нефтяные котировки.

В свою очередь, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Сергей Бдоян, комментируя влияние изменения стоимости нефти на цены на топливо, уточнил, что лишь малая доля цены на бензин — порядка 30–35% — складывается из стоимости сырья, переработки нефти в бензин и его транспортировки.

«Больше половины конечной стоимости — это НДПИ, акцизы и прочие налоги. Если резюмировать, то цена на бензин зависит от регулирования намного больше, чем от цен на нефть», — добавил он.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев подчеркнул, что влияние нефтяных котировок на цены на бензин внутри России минимально.

«Нефтяные котировки, которые сейчас находятся в стадии консолидации, не должны оказывать значительного влияния на цены на бензин из-за мер, которые правительство предприняло для насыщения внутреннего рынка и из-за действия демпферного механизма. Значительных изменений не жду, и надо смотреть на котировки нефти, они в последнее время находятся в стабильном состоянии. После бурного роста надо просто посмотреть, как себя будет чувствовать нефть», — сказал также первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

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Накануне вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что к концу года диапазон цены по Brent может составить $80–90 за баррель, WTI — $74–84, если не произойдет шоковых событий.

До этого, в конце октября, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов предположил, что в случае включения в конфликт Израиля и ХАМАС соседних Сирии, Ливана или Египта в ноябре стоимость нефти может подняться до уровня $120 за баррель.

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