АвтоВАЗ открыл инженерный центр в Санкт-Петербурге

АвтоВАЗ открыл в Санкт-Петербурге новый региональный филиал своего научно-технического центра. Об этом компания сообщила 8 ноября на своем сайте.

Объект расположен в деловом комплексе NEVKA. Новое подразделение компании занимает 1,5 тыс. кв. м.

На базе центра будут проходить стажировку учащиеся петербургских университетов, в том числе и будущие дизайнеры. Так, например, выпускник Академии им. Штиглица Валерий Семушкин является создателем стиля LADA NIVA Legend.

Инженерный центр рассчитан на 160 рабочих мест. Перед сотрудниками будут стоять такие задачи, как развитие российского компонентного производства, разработка новых автомобильных систем, инженерно-технологическая поддержка производства авто в регионе, а также взаимодействие с вузами и поддержка поставщиков в сфере системного инжиниринга.

Отмечается, что новый центр дополнит существующие филиалы АвтоВАЗа в Тольятти и Москве. При этом он органично впишется в автомобильный кластер Петербурга, добавили в пресс-службе.

Ранее, 3 ноября, АвтоВАЗ объявил о старте продаж нового седана от АвтоВАЗ LADA Vesta Sportline. Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 2 175 900 рублей. В рамках акции «Покупай в Тольятти» первая партия новой модели доступна для онлайн-покупки.