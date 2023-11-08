Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ ртутного карьера
Мир
Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов
Армия
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
Армия
ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Общество
ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
Мир
В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет

АвтоВАЗ открыл инженерный центр в Санкт-Петербурге

0
Фото: lada.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АвтоВАЗ открыл в Санкт-Петербурге новый региональный филиал своего научно-технического центра. Об этом компания сообщила 8 ноября на своем сайте.

Объект расположен в деловом комплексе NEVKA. Новое подразделение компании занимает 1,5 тыс. кв. м.

На базе центра будут проходить стажировку учащиеся петербургских университетов, в том числе и будущие дизайнеры. Так, например, выпускник Академии им. Штиглица Валерий Семушкин является создателем стиля LADA NIVA Legend.

Инженерный центр рассчитан на 160 рабочих мест. Перед сотрудниками будут стоять такие задачи, как развитие российского компонентного производства, разработка новых автомобильных систем, инженерно-технологическая поддержка производства авто в регионе, а также взаимодействие с вузами и поддержка поставщиков в сфере системного инжиниринга.

Отмечается, что новый центр дополнит существующие филиалы АвтоВАЗа в Тольятти и Москве. При этом он органично впишется в автомобильный кластер Петербурга, добавили в пресс-службе.

Атипичная модель: темпы продаж автомобилей замедлились
С начала года россияне приобрели 830 тыс. новых машин

Ранее, 3 ноября, АвтоВАЗ объявил о старте продаж нового седана от АвтоВАЗ LADA Vesta Sportline. Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 2 175 900 рублей. В рамках акции «Покупай в Тольятти» первая партия новой модели доступна для онлайн-покупки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023