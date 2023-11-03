АвтоВАЗ объявил старт продаж седана LADA Vesta Sportline

В России стартовала продажа нового седана от АвтоВАЗ LADA Vesta Sportline. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба компании.

Рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 2 175 900 рублей. В рамках акции «Покупай в Тольятти» первая партия новой модели доступна для онлайн-покупки.

LADA Vesta Sportine оснащена 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л.с. Мотор настроен на эффективную работу в гражданском и спортивном режимах. Оригинальные передние и задние амортизаторы повышают устойчивость в виражах и на высоких скоростях, обеспечивая энергоемкость подвески.

Новый автомобиль базируется на топ-версии LADA Vesta Techno. Комплектация включает мультимедиа LADA EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами «Яндекса», цифровую комбинацию приборов с отображением навигации, камеру заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник и другие опции.

Ранее, 5 октября, АвтоВАЗ показал на закрытой презентации новую Lada Vesta Sportline. Эта версия получила не только спортивный обвес, но и спортивные настройки шасси и форсированный мотор.