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АвтоВАЗ рассказал о спортивной Lada Vesta

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Фото: АвтоВАЗ
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Волжский автозавод показал на закрытой презентации в Грозном новую Lada Vesta Sportline. Эта версия получит не только спортивный обвес, но и спортивные настройки шасси и форсированный мотор, сообщает корреспондент «Известий».

Vesta Sportline помимо седана получила кузов универсал. Машину отличает спортивный обвес с красными акцентами и шильдиком Sportline. Кроме того, «Весту» в любом кузове можно заказать в варианте Black с дисками и кузовными элементами черного цвета, а также черной крышей.

Передние кресла у всех машин спортивные, с развитой боковой поддержкой и красно-черной обивкой. Под капотом — мотор 1,6, форсированный до 118 л.с. и 151 Нм. Аналогичный силовой агрегат ранее был представлен на Lada Granta Sport. Он работает в паре с серийной 5-ступенчатой «механикой», разгоняется седан с места до «сотни» за 10,9 с, а универсал — за 11 секунд. Максимальная скорость 186 и 190 км/ч соответственно. Заявленный средний расход — 7,4 л на 100 км.

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Тест-драйв Lada Granta Sport

Мотор соответствует нормам Евро-2 и адаптирован для работы на 95-м бензине, но ради повышения мощности его можно заправлять топливом с более высоким октановым числом. Подвеску машины серьезно доработали, она была занижена на 20 мм, получила расширенную колею и более жесткие пружины и амортизаторы. Также для активной езды были доработаны тормоза.

Vesta Sportline будет представлена в максимально возможной на данный момент комплектации м мультимедийной системой Enjoy Vision Pro, цифровой приборной панелью, подогревом лобового стекла и руля, камерой заднего вида, задними парковочными датчиками и кондиционером. Продажи машин планируют начать через месяц.

Помимо Vesta Sportline, «АвтоВАЗ» планирует в следующем году возобновить производство модели Vesta Sport с более мощным мотором 1,8. Для начала в первом квартале следующего года этот мотор в сочетании с автоматической трансмиссией будут ставить на обычные «Весты», и только затем он в форсированном варианте перейдет на Vesta Sport, рассказал «Известиям» директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков.

29 сентября президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге может начаться уже в 2023 году. Новинка станет второй моделью после выпускаемой с июня этого года Lada X-Cross 5.

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