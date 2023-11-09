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Эксперт по недвижимости дала советы по аренде дома на Новый год

Эксперт Аверс: выбирая дом для празднования Нового года, нужно узнать о страховке
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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Хорошие варианты домов на Новый год начинают арендовать уже за два-три месяца, поэтому ноябрь — подходящее время для поиска места для празднования, отметила инвестор, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс. Она рассказала «Известиям», как правильно выбрать жилье, а также на что обратить внимание.

«Что нужно учесть? Если это не хорошо известный сервис по бронированию, то обязательно заключайте договор. И в обоих случаях обязательно внимательно читайте условия. Например, учтите тот факт, что если вдруг дом сдадут кому-то другому по более дорогой цене (вопреки договоренностям), то тогда вернут вам задаток в двойном размере или выплатят штраф», — отметила она.

По ее словам, обязательно нужно проверить, оформлена ли на дом страховка и кто ответственный за несчастные случаи, чтобы это не было не плечах арендатора. Эксперт по недвижимости уточнила, что нередки возгорания от гирлянд, каминов, бань.

Кроме того, она посоветовала посмотреть штрафные санкции, касающиеся сдачи дома после использования. Необходимо выяснить, нужен ли клининг после выезда, что и как оставить после празднования, есть ли ограничения по количеству людей, а также узнать правила возврата депозита. Например, арендатор может отменить бронь, если приедет больше разрешенного в договоре числа посетителей.

«Дом на Новый год лучше заранее съездить посмотреть перед бронированием. Фото ожидания и реальности могут расходиться, что-то может не работать и т.д. Обезопасьте себя от неприятных сюрпризов в праздник», — заключила Аверс.

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Ранее, 19 октября, сообщалось, что, согласно результатам опроса сервиса электронных платежей «ЮMoney», 60% респондентов планируют отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных россиян, а 8% решили встретить Новый год за городом или на даче, еще 7% пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках.

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