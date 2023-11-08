Соцсети удалили 310 тыс. материалов с деструктивным контентом с начала 2023 года
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- Соцсети удалили 310 тыс. материалов с деструктивным контентом с начала 2023 года
Социальные сети с января по октябрь 2023 года удалили 310 тыс. противоправных материалов. Об этом 8 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве уточнили, что за аналогичный период в прошлом году владельцы соцсетей удалили 313 тыс. материалов. Всего в 2022-м по требованию Роскомнадзора было закрыто более 381 тыс. источников с деструктивным контентом.
«По закону о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ) интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию», — указано в ответе ведомства на запрос «Известий».
Уточняется, что для жалоб пользователей на размещение противоправного контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи. Пожаловаться на размещение таких материалов в сети граждане могут также на и сайте Роскомнадзора.
Ранее в этот день в пресс-службе Российской академии народного хозяйства при президенте РФ сообщили «Известиям», что программа бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности» запущена в РАНХиГС. Она стала первой в России по подготовке в вузах медиаполицейских — специалистов по борьбе с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировке пиратского контента.