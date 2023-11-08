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Кабмин Словакии заблокировал предыдущий закон о помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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Правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн. Об этом 8 ноября сообщает портал Teraz.sk.

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — говорится в документах.

Предыдущее правительство Словакии предлагало передать Украине очередной пакет военной помощи, тогда речь шла в основном о боеприпасах. Украине предлагалось поставить 5172 крупнокалиберных боеприпаса для пушки калибра 125 мм, 140 ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Куб», восемь минометов и 1200 мин.

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Ранее, 30 октября, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо после выступления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета 26 октября отметил, что речь украинского лидера была встречена участниками без особого интереса. Он отметил, что времена меняются, и если еще недавно Зеленского везде принимали с аплодисментами, то сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных палатах, как это было в США.

До этого, 26 октября, Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Президент Словакии Зузана Чапутова 25 октября официально назначила новое правительство республики во главе с лидером партии «Курс — социальная демократия» (Smer) Робертом Фицо. По результатам прошедших 30 сентября выборов в Национальный совет (парламент) в Словакии правительственную коалицию, помимо партии Фицо, образовали партия «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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