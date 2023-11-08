Прокуратура Москвы начала проверку по факту продажи младенца за 1 млн рублей

В Москве суррогатная мать после родов продала ребенка заказчице, получив за него в общей сложности 1 млн рублей. Об этом в среду, 8 ноября, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В правоохранительные органы обратилась женщина 1992 года рождения, которая рассказала, что она согласилась за денежное вознаграждение родить ребенка для другой женщины, с которой познакомилась в интернете.

Пройдя процедуру ЭКО с использованием донорского материала частной клиники, девушка забеременела, а вторая женщина ежемесячно перечисляла на карту беременной 25 тыс. рублей.

«Приехав в Москву, 3 ноября она родила мальчика, которого передала заказчице, получив за это в общей сложности 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

3 ноября Никулинский суд Москвы приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19,5 года колонии за торговлю детьми суррогатных матерей, его признали виновным по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору»). Также сообщалось, что другие фигуранты дела были приговорены к срокам от 4 до 17,5 года.