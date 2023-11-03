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В Москве осудили на 19,5 лет главу Европейского медцентра за торговлю детьми
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В Москве осудили на 19,5 лет главу Европейского медцентра за торговлю детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Никулинский суд Москвы в пятницу, 3 ноября, приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19,5 годам колонии за торговлю детьми суррогатных матерей.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору»). Отмечается, что Мельников был виновен в 17 случаях такой торговли.

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В январе 2020 года в одной из квартир в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с патологией, мать отказалась от него, передав фирме, которая занимается суррогатным материнством. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что мать передала ребенка на попечительство компании «Росюрконсалтинг», предоставляющей услуги в том числе в сфере суррогатного материнства.

Отмечалось, что гендиректор и совладелец этой юридической компании — Константин Свитнев, а его партнер по бизнесу — Владислав Мельников, гендиректор ООО «Европейский центр суррогатного материнства». Ранее третьим совладельцем «Росюрконсалтинга» был Юрий Зимин. С этой фирмой также были связаны турфирма «Отдыхай!», которую также возглавлял Мельников. Сейчас турфирма не работает.

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