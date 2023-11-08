Ведущий Карлсон назвал Украину и Байдена двумя ошибками в истории США

Американский телеведущий Такер Карлсон в среду, 8 ноября, назвал Украину и действующего президента США Джо Байдена двумя главными ошибками, которые страна совершила в своей современной истории.

«Две определяющие трагедии нашего поколения — конфликт на Украине и президентство Джо Байдена — наконец-то неизбежно подходят к концу», — сказал он в разговоре с журналистом Гленном Гринвальдом.

Коллега Карлсона, в свою очередь, подчеркнул, что у Украины нет шансов в конфликте с Россией, так как РФ лучше вооружена даже с учетом поставки оружия НАТО Киеву.

Ранее, 6 ноября, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) терпит фиаско в украинском конфликте, в связи с чем его ждет незавидное будущее. Эксперт напомнил, что, даже несмотря на численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), их разгромили. А сам конфликт украинской стороны обернулся провалом для западных стран.