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ФАС возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена

ФАС возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена за высокие цены на услуги
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена за установление монопольно высокой цены на его услуги, сообщили «Известиям» в службе 8 ноября.

«Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в метро в первом полугодии 2022 года составила 2420%. Служба установила, что тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными», — пояснили в пресс-службе.

По мнению ФАС, действия предприятия создают барьеры выхода на рынок услуг связи и не позволяют операторам строить сети связи. Это, в свою очередь, приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и ограничивает конкуренцию на рынке.

Кроме того, действия метрополитена также ущемляют интересы абонентов. Пассажиры не могут воспользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества в метро из-за того, что у операторов усложнен доступ к инфраструктуре предприятия, убеждены в антимонопольном органе.

«В результате ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГУП «Петербургский метрополитен». В случае установления вины предприятию грозит штраф», — заявили в службе.

Бремя кончилось: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика
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18 сентября Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele 2 — и обязала их отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для клиентов. 30 октября ФАС сообщила, что «МегаФон», «Билайн», Tele 2 отменили соответствующую плату.

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