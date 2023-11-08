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Средняя цена на подержанные авто в РФ превысила 2 млн рублей

«Авто.ру Оценка»: средняя цена на подержанные авто в РФ превысила 2 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет в РФ в октябре выросла на 2,3%, превысив 2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные от аналитиков «Авто.ру Оценка», которыми они поделились с «Известиями» 8 ноября.

В октябре среди наиболее заметных изменений средней цены на авто с пробегом можно выделить отечественную Lada (ВАЗ) 2131, стоимость которой выросла сильнее всего, — на 8%, достигнув в октябре 515 тыс. рублей.

Кроме того, на ряд других моделей также зафиксировано повышение средней цены: Renault Logan и Honda Stepwgn стали дороже на 7%, и их можно было приобрести в октябре за 749 тыс. и 2,2 млн рублей соответственно. Та же динамика наблюдалась относительно автомобиля Volkswagen Jetta, цена которой выросла до 1,4 млн рублей. Модели Kia Rio (выпущенные в период с 2009 по 2011 год) и Hyundai Getz подорожали на 6%, достигнув отметок 669 и 581 тыс. рублей соответственно.

Mercedes-Benz V-Класс 2014 года, BMW 5er и Lexus NX (период выпуска 2017–2021 годы) подешевели на 4%, их средняя стоимость составила 7,3, 6,2 и 3,9 млн рублей соответственно. Также в число подешевевших автомобилей вошли Chery Tiggo 4 и Toyota Corolla, чья средняя стоимость уменьшилась на 3% и к концу месяца составила 1,8 млн рублей для каждой из моделей.

Подешевели также б/у Changan UNI-T — на 3%, до 1,9 млн, Mercedes-Benz GLC — на 3%, до 5,2 млн, Audi Q8 — на 2%, до 7,9 млн, и Kia Sorento, средняя цена которой упала на 2% и достигла 2,9 млн рублей.

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18 сентября генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал «Известиям», что в IV квартале текущего года на 10–20% подорожают как отечественные, так и импортные автомобили. Он добавил, что прогнозы по повышению стоимости машин во второй половине 2023 года оправдались, но ситуация на рынке при этом остается стабильной. Терлюкевич отметил, что пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.

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