Реклама
Прямой эфир
Политика
Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские АЭС
Общество
В минздраве ДНР сообщили о 55 пострадавших после обстрела Донецка
Политика
Генсек СНГ заявил о провоцировании Западом новых конфликтов
Мир
СМИ узнали о переговорах Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско
Мир
Патрушев заявил о неизбежной потере Западом мирового влияния
Мир
Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия ХАМАС
Происшествия
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Происшествия
ФСБ задержала в Бурятии пособника ВСУ
Мир
Захарова назвала бескультурием невыдачу виз Парижем делегации РФ на сессию ЮНЕСКО
Политика
Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ
Мир
Экс-премьер Израиля Ольмерт заявил об эмоциональном кризисе Нетаньяху
Авто
«Автотор» планирует выпустить от 55 до 70 тыс. автомобилей по итогам 2023 года
Пресс-релизы
В Дубае завершился пятидневный музыкальный фестиваль Best Music Fest

Политолог назвал цель проведения Индией испытания квазибаллистической ракеты

Кортунов: Индия, проводя ракетные испытания, стремится укрепить обороноспособность
0
Фото: Ministry of Defence of India
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с «Известиями» 8 ноября объяснил цель проведения Индией испытания квазибаллистической ракеты Pralay.

Накануне в минобороны Индии сообщили об успешно проведенном испытании квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay. Отмечалось, что партия из 120 этих ракет поступит на вооружение ВВС страны, после чего поставки 250 данных ракетных систем будут осуществляться для сухопутных сил. Как писали местные СМИ, Pralay в первую очередь предназначены для размещения на границе с Китаем.

Как указал Кортунов, ждать эскалации из-за такого шага со стороны Индии в регионе не стоит, а такие действия говорят о стремлении укрепить обороноспособность.

«Мы знаем, что между Индией и Китаем существуют неурегулированные территориальные споры, что этот конфликт тянется уже не первое десятилетие, была большая война в 1962 году, потом было много столкновений, в том числе уже в последние годы. Естественно, что всё это вызывает нервозность с обеих сторон, стремление укрепить свою обороноспособность, в том числе и за счет современных вооружений, которые, как мы сейчас видим, поступают в этот регион со стороны Индии. Можно предположить, что Китай тоже не останется в стороне и будет какая-то реакция со стороны Пекина», — считает политолог.

Он также выразил надежду, что такой шаг не приведет к непосредственному боестолкновению, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в эскалации.

«Не будем забывать о том, что Индии предстоят выборы в будущем году, так что конфронтация с Китаем, я думаю, что вряд ли будет политически выгодна правящей коалиции. Я надеюсь, что всё ограничится просто такой демонстрацией силы, боеготовности и, может быть, какой-то воинственной риторикой с обеих сторон», — резюмировал Кортунов.

Чай со слоном: Китай готов к политическому сближению с Индией
Тема глобальной деколонизации может свести двух азиатских гигантов

В начале октября главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари сообщил, что страна ожидает получения всех закупленных российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2024 году. Тогда индийские СМИ также писали, что системы будут развернуты для прикрытия пограничного коридора с Китаем в секторе Ладакх, а также границы Индии в штате Западная Бенгалия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023