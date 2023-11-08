Политолог назвал цель проведения Индией испытания квазибаллистической ракеты

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с «Известиями» 8 ноября объяснил цель проведения Индией испытания квазибаллистической ракеты Pralay.

Накануне в минобороны Индии сообщили об успешно проведенном испытании квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay. Отмечалось, что партия из 120 этих ракет поступит на вооружение ВВС страны, после чего поставки 250 данных ракетных систем будут осуществляться для сухопутных сил. Как писали местные СМИ, Pralay в первую очередь предназначены для размещения на границе с Китаем.

Как указал Кортунов, ждать эскалации из-за такого шага со стороны Индии в регионе не стоит, а такие действия говорят о стремлении укрепить обороноспособность.

«Мы знаем, что между Индией и Китаем существуют неурегулированные территориальные споры, что этот конфликт тянется уже не первое десятилетие, была большая война в 1962 году, потом было много столкновений, в том числе уже в последние годы. Естественно, что всё это вызывает нервозность с обеих сторон, стремление укрепить свою обороноспособность, в том числе и за счет современных вооружений, которые, как мы сейчас видим, поступают в этот регион со стороны Индии. Можно предположить, что Китай тоже не останется в стороне и будет какая-то реакция со стороны Пекина», — считает политолог.

Он также выразил надежду, что такой шаг не приведет к непосредственному боестолкновению, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в эскалации.

«Не будем забывать о том, что Индии предстоят выборы в будущем году, так что конфронтация с Китаем, я думаю, что вряд ли будет политически выгодна правящей коалиции. Я надеюсь, что всё ограничится просто такой демонстрацией силы, боеготовности и, может быть, какой-то воинственной риторикой с обеих сторон», — резюмировал Кортунов.

В начале октября главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари сообщил, что страна ожидает получения всех закупленных российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2024 году. Тогда индийские СМИ также писали, что системы будут развернуты для прикрытия пограничного коридора с Китаем в секторе Ладакх, а также границы Индии в штате Западная Бенгалия.