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Индия ожидает получения всех закупленных ЗРК С-400 в 2024 году

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Индия ожидает получения всех закупленных российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2024 году. Об этом 4 октября заявил главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари во время ежегодной пресс-конференции в преддверии дня ВВС Индии.

«Наш контракт был на пять систем, три уже поставлены», — заявил он.

Маршал авиации добавил, что сейчас есть затруднение с поставками из-за конфликта на Украине, но при этом он выразил уверенность в том, что в течение ближайшего года Индия получит все закупленные системы.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обошлись Дели в $5,43 млрд.

Индийские СМИ сообщают, что системы будут развернуты для прикрытия пограничного коридора с Китаем в секторе Ладакх, а также границы Индии в штате Западная Бенгалия.

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В июне сообщалось, что Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. Согласно данным министерства торговли и промышленности Индии, в январе–апреле 2023 года республика в 4,2 раза увеличила закупки российских товаров, составившие по объему до $20,5 млрд.

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