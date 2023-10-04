Индия ожидает получения всех закупленных ЗРК С-400 в 2024 году

Индия ожидает получения всех закупленных российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2024 году. Об этом 4 октября заявил главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари во время ежегодной пресс-конференции в преддверии дня ВВС Индии.

«Наш контракт был на пять систем, три уже поставлены», — заявил он.

Маршал авиации добавил, что сейчас есть затруднение с поставками из-за конфликта на Украине, но при этом он выразил уверенность в том, что в течение ближайшего года Индия получит все закупленные системы.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обошлись Дели в $5,43 млрд.

Индийские СМИ сообщают, что системы будут развернуты для прикрытия пограничного коридора с Китаем в секторе Ладакх, а также границы Индии в штате Западная Бенгалия.

В июне сообщалось, что Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. Согласно данным министерства торговли и промышленности Индии, в январе–апреле 2023 года республика в 4,2 раза увеличила закупки российских товаров, составившие по объему до $20,5 млрд.