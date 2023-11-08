ФСБ задержала в Бурятии пособника ВСУ

ФСБ задержала в Бурятии местного жителя, который склонял военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что в качестве аргументов пособник ВСУ использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные Силы (ВС) РФ. Она гарантировал организовать российским военнослужащим обеспечить связь с его кураторами из украинских спецслужб и группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ).

«Пособник украинских нацистов задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 «Государственная измена» УК России. Ведется следствие», — добавили в ФСБ.

До этого, 26 октября, ФСБ предъявила обвинение жителю Хабаровска, финансировавшему ВСУ криптовалютой. Данный случай стал первым в России уголовным делом о госизмене, совершенной в виде финансирования украинских боевиков криптовалютой. Спецслужбы задержали мужчину в июне. По данным следствия, фигурант перевел криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для ВСУ.

7 ноября сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали местного жителя по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Для поддержания связи с украинскими правоохранительными органами, включая сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), им использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.