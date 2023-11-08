Омский суд вынес приговор по делу о пострадавших в батутном центре

Владелец батутного центра, в котором за два года 19 человек получили травмы, приговорен к двум годам лишения свободы условно по решению Омского суда. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Омской области.

Подсудимый также обязан выплатить более 645 тыс. рублей в качестве моральной компенсации пострадавшим.

Согласно сообщению ведомства, владелец центра признал свою вину во время судебного заседания. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Суд установил, что в батутном центре работали неквалифицированные инструкторы с недостаточным уровнем подготовки, а информирование потребителей о рисках получения травм и о правилах личной безопасности не производилось.

Таким образом, за период с 2020 по 2021 год различные травмы получили 19 человек, включая детей.

В июне на Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок. Батут опрокинулся из-за неблагоприятных погодных условий. В результате травмы получил ребенок.

До этого, в апреле, сообщалось, что 12-летняя девочка получила перелом ноги в батутном центре в Омске. Следственный комитет проводил проверку.