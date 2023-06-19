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Ребенок пострадал на Кубани из-за перевернувшегося батута

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Фото: t.me/krasnodarkray1
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На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел ранее 18 июня на территории базы отдыха «Андреевский парк» в Динском районе края, пишет REGNUM.

Отмечается, что батут опрокинулся из-за неблагоприятных погодных условий. В результате травмы получил ребенок.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. В ходе нее в ведомстве дадут оценку соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, пишет RT.

Как сообщили в краевом МЧС, шквалистый ветер, ливни с грозами и град продлятся на Кубани до понедельника.

Прерванный полет: дети попали в реанимацию после прыжков на батуте
Почему на российских аттракционах происходят ЧП

8 июня в Пскове в одном из ТЦ пятилетний ребенок, прыгая на батуте, сломал ногу. Мальчику сначала оказали помощь в травмпункте, а затем госпитализировали. Нога ребенка попала между креплением и полотном батута, когда его толкнули. В итоге у мальчика диагностировали перелом голени.

Мать ребенка заявила, что намерена обратиться в прокуратуру.

В феврале в Санкт-Петербурге семилетняя девочка упала со скалодрома в детском развлекательном центре и сломала позвоночник. По данным телеканала «360», аттракцион не обезопасили, поэтому ребенок приземлился на жесткую поверхность. Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника, шестого позвонка грудного отдела.

В январе в спортивном батутном клубе в Петербурге шестилетняя девочка сломала несколько позвонков во время прыжков на детском батуте. Как отмечает Life.ru, девочка прыгала вместе с остальными детьми на спортинвентаре, но неудачно упала.

В мае 2021 года двое детей получили травмы из-за опрокидывания батута в Алтайском крае. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии, пишет НСН. В мае 2023 года 53-летней владелице батута суд назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также по решению суда удовлетворены иски потерпевших на общую сумму свыше 4 млн рублей. Было установлено, что предпринимательница использовала батут в коммерческих целях с нарушением технической безопасности.

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