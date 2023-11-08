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Юрист рассказал о последствиях перевода на карту денег «из ниоткуда»

Юрист Лисов: перевод денег от неизвестного отправителя может быть мошенничеством
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Неожиданные переводы на карту с неизвестных номеров могут оказаться мошенническими, независимо от того, пришли они от физического лица или от компании. Об этом 8 ноября рассказал член Ассоциации юристов России Андрей Лисов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, обычно схема начинается с того, что человеку на карту приходит определенная сумма. Это может быть несколько сотен, в редких случаях несколько тысяч рублей. После этого на телефон звонит так называемый сотрудник банка или представитель микрофинансовой организации и рассказывает, что уже одобрен кредит или микрозаем. Таким образом, поступившие средства являются якобы частью одобренной суммы.

Затем мошенник начнет узнавать персональные данные и реквизиты банковской карты, спросит код из СМС-сообщения

«Ни в коем случае не ведитесь и не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни тем более реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений», — предупредил Лисов.

Далее, по словам специалиста, существует два варианта развития событий — либо на жертву оформят микрозаем и действительно переведут деньги, и тогда придется платить по новым правилам до 0,8% на всю сумму в день, либо заем оформят, но денег не отправят. То есть мошенники переведут средства себе, выставив жертву крайней.

Эксперт посоветовал отказаться от любых предложений на оформление кредита или микрозайма по телефону.

«Мошенники будут применять психологические уловки, но стойте на своем: заявку не подавали, в заемных средствах не нуждаетесь, никакие данные по телефону передавать не будете», — настоял юрист.

Однако в случае, если микрозаем таким образом всё же оформлен, важно срочно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и к юристу, который подскажет, как избежать проблем при взыскании «долга» с процентами.

Лисов заключил, что при переводе средств от неизвестного лица лучше всего постараться узнать, от кого совершена операция. Также можно обратиться в свой банк, чтобы эту сумму вернули отправителю как переведенную ошибочно.

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Они могут заниматься прослушиванием, воровать личные данные и деньги

Ранее, 7 ноября, прокуратура Москвы назвала самые распространенные методы, которые используют мошенники для хищения денег. Звонки от фальшивых сотрудников банка или правоохранительных органов стали самым часто используемым способом. В этом случае злоумышленники просят перевести деньги на «безопасный счет» или уговаривают продать квартиру по «фиктивной сделке».

Также 7 ноября программист-исследователь Мария Анисимова рассказала о развитии технологий почтовых сервисов, благодаря которым удается минимизировать получение нежелательных писем пользователями. Происходит это благодаря развитию машинного обучения — ML-моделям. Таким образом, в сутки в качестве спама распознаются около 100 млн писем.

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