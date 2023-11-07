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Эксперт рассказала о системах для минимизации спама

IT-эксперт Анисимова: система ежедневно распознает около 100 млн спам-писем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Программист-исследователь команды машинного обучения почты Mail.ru Мария Анисимова 7 ноября рассказала, что почтовым сервисам удается минимизировать получение нежелательных писем пользователями благодаря развитию технологий машинного обучения — ML-моделям.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что это математическая функция, которая создается для решения задач или предсказания определенного события на основе доступных данных. Модель машинного обучения при помощи алгоритмов находит и запоминает закономерности в данных.

Как отметила Анисимова, системы распознают около 100 млн писем со спамом в сутки, несмотря на новые уловки. Алгоритмы машинного обучения анализируют всю поступающую информацию в письмах: репутация отправителя, URL, признаки картинок и текста, затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз, указала эксперт.

ML-модели регулярно дообучаются благодаря кликам пользователей на кнопку «это спам». Так системы учатся оперативно реагировать даже на самые новые уловки мошенников. Также ML-системы принимают меры блокировки, если рассыльщик не дает отписаться от рассылок.

Кроме того, по словам Аисимовой, важна работа еще двух ML-моделей в почте — авторегистрации и анализа взломов. Усовершенствованная ML-система авторегистраций блокирует около 130 тыс. подозрительных регистраций в день. При этом системы анализа взломов в онлайн-режиме анализируют действия в пользовательском ящике и определяют взломы за несколько секунд после получения сигнала об угрозе.

Специалист подчеркнула, что через взлом почты злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя, включая пароли и банковские аккаунты. Как только система видит такую подозрительную активность, то сразу блокирует ящик, чтобы скрыть персональные данные пользователя. Анисимова порекомендовала защитить свой аккаунт с помощью двухфакторной аутентификации, чтобы избежать взлома.

Поддельные буквы: отправители вирусных писем научились обходить антиспам-решения
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Ранее, 1 июня, в июне в России заработала общая система блокировки спама. Уточнялось, что на сайтах Федеральной антимонопольной службы и сотовых операторов МТС, Tele 2 и «МегаФон» появилась форма обратной связи, через которую можно подать жалобу на спам-звонки и СМС.

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