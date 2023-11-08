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Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков

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Фото: РЕН ТВ
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Во время обысков подозреваемых в участии в крупной криминальной организации фальшивомонетчиков сотрудники ФСБ изъяли подделки на сумму более 20 млн рублей. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Сообщается, что банда пыталась взять на себя одну из функций Центробанка. Участники группировки промышляли в шести регионах России — от Москвы и Ленинградской области до Крыма и Дагестана. Они печатали по 2 млрд рублей в год фальшивыми купюрами.

Операция проходила при совместном участии полиции, ФСБ и Росгвардии.

Кроме денег, во время обысков правоохранители нашли полный комплект оборудования — металлические клише, принтеры, заготовки для печати, расходные материалы.

«Водяные знаки печатали на бумаге. Там два слоя получается — ленточка посередине и два слоя бумаги, и посередине остается. И на одном листе водяной знак», — рассказал один из задержанных.

Продавали фальшивые деньги в теневом сегменте интернета, где был организован целый магазин. Оплата покупки производилась с помощью криптовалюты, после чего мошенники отправляли координаты тайников-закладок.

Член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов объяснил, что сегодня технические средства позволяют производить подделку, которую трудно отличить от подлинника. Сегодня специализация преступников стала более организованной.

По данным следствия, разветвленный «бизнес» задержанных действовал с 2018 года.

«По прошлому году я вот могу привести в пример, что примерно около миллиарда рублей были поддельными. То есть в общем количестве купюр это реально очень небольшой процент. Надо сказать, что фальшивомонетничество в России не очень распространено, — безусловно, российский рубль является одной из самых защищенных валют», — рассказал экономист Максим Чирков.

Теперь, после пресечения деятельности межрегиональной группировки, российская валюта станет еще более защищенной. Изъятые фальшивки в настоящее время находятся на экспертизе, а 24 задержанных заключены под стражу.

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Ранее, 7 ноября, в прокуратуре Москвы перечислили 10 самых распространенных способов мошенничества, используемых для хищения денег. Самым часто используемым методом стали звонки от якобы сотрудника банка или правоохранительных органов. Во время разговора злоумышленники просят перевести деньги на «безопасный счет» или уговаривают продать квартиру по «фиктивной сделке».

До этого, 5 ноября, директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов рассказал о мошеннике, который пытался дозвониться абоненту «Билайна» 1145 раз за семь минут, что сделало его самым настойчивым аферистом октября. Специалист пояснил, что обычно в таких случаях происходит автоматический дозвон до абонента через подставные номера.

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