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Эксперт оценил перспективы применения ВС РФ стратосферных РУК

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Стратосферный разведывательно-ударный комплекс (РУК) поможет российской армии до минимума сократить время от обнаружения до уничтожения цели, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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«Летательные аппараты, работающие в стратосфере, в первую очередь обеспечат целями ракетчиков сухопутных войск. Те же РСЗО «Смерч», «Торнадо-С» с высокоточными боеприпасами, а также ракетные бригады с «Искандерами», — считает он.

Так эксперт прокомментировал информацию источников «Известий» в Минобороны РФ и оборонно-промышленном комплексе о начале разработки нового комплекса, который в будущем должен поступить на вооружение ВС РФ.

По словам собеседников издания, в основе новинки лежит летательный аппарат, способный выполнять полеты на больших высотах, в том числе и в стратосфере. Его задача — ведение разведки и выдача целеуказаний в режиме реального времени.

«Актуальные цели получит и фронтовая авиация, включая вертолетные подразделения, на вооружении которых стоят высокоточные легкие многоцелевые управляемые ракеты», — подчеркнул Корнев.

По мнению эксперта, потребителями информации создаваемого комплекса будут также бомбардировщики Су-34 и Су-34М. Они могут использовать не только высокоточные ракеты, но и бомбы повышенной точности с унифицированными модулями планирования и коррекции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Высокое размещение: армия РФ получит стратосферный комплекс поиска целей

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