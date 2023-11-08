СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
В Совете Безопасности (СБ) ООН не стоит на повестке дня инициатива по признанию ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями, сообщил «Известиям» первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Такие инициативы не рассматриваются. ХАМАС неотделимо от палестинского национально-освободительного движения, «Хезболла» является влиятельной ливанской политической силой, нравится это кому-либо или нет», — отметил дипломат.
ХАМАС признано террористической организацией США, Израилем, Евросоюзом (ЕС), Францией, Германией и большинством западных стран. Членов «Хезболлы» причисляют к террористам Израиль, США, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Австралия, а также страны Персидского залива. Египет и ЕС считают террористическими военное крыло организации.
Россия не признает ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями.
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Группировки риска: ХАМАС и «Хезболлу» не признают террористическими