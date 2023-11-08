Реклама
Прямой эфир
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали
Политика
Путин заявил о большом значении для РФ и Казахстана сохранения экосистемы Каспия
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку
Общество
Полиция перестанет штрафовать по 46 составам правонарушений
Мир
Турция прекращает реализацию энергопроектов с Израилем
Общество
Путин назвал отношения с Токаевым дружескими
Происшествия
В Махачкале загорелся столярный цех
Мир
Израиль назвал условие гуманитарной паузы в Газе
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
Политика
Франция сорвала участие РФ в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями

0
Фото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Совете Безопасности (СБ) ООН не стоит на повестке дня инициатива по признанию ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями, сообщил «Известиям» первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»
Репортаж «Известий» о том, как палестинцы в секторе Газа живут под постоянными обстрелами

«Такие инициативы не рассматриваются. ХАМАС неотделимо от палестинского национально-освободительного движения, «Хезболла» является влиятельной ливанской политической силой, нравится это кому-либо или нет», — отметил дипломат.

ХАМАС признано террористической организацией США, Израилем, Евросоюзом (ЕС), Францией, Германией и большинством западных стран. Членов «Хезболлы» причисляют к террористам Израиль, США, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Австралия, а также страны Персидского залива. Египет и ЕС считают террористическими военное крыло организации.

Россия не признает ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Группировки риска: ХАМАС и «Хезболлу» не признают террористическими

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023