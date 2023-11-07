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Полиция перестанет штрафовать по 46 составам правонарушений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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МВД России больше не будет заниматься составлением протоколов и возбуждением дел по 46 составам правонарушений, закрепленных в КоАП РФ. Речь идет о дублирующих функциях, которые также исполняют разные контрольные органы (Росреестр, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС, Рослесхоз, Ростехнадзор и другие). Соответствующий законопроект правительство до 10 ноября внесет в Думу, рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Документ уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Он подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которое глава государства озвучил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), уточняют в аппарате. Тогда президент попросил кабмин, Генпрокуратуру и МВД России законодательно закрепить норму о том, что проверки предпринимателей могут проводить только профильные ведомства.

Согласно документу, органы полиции теперь не будут наказывать за ряд правонарушений. В частности, за пользование недрами без лицензии, самовольную застройку участков с полезными ископаемыми. Также полиция не станет штрафовать тех, кто самовольно занял земельный или лесной участок, водный объект, повредил системы водоснабжения и водоотведения.

В случае принятия законопроекта вне ведения министерства останется незаконная охота на копытных и медведей, а также вылов рыбы без разрешения, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Кроме того, из полномочий полиции планируют исключить случаи, когда в нарушение законодательства не приостанавливаются земляные, строительные, дорожные работы в случае обнаружения объекта культурного наследия.

Самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, нефте-, газопроводам, а также неразрешенное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов тоже не будут входить в перечень правонарушений, за которые наказывает полиция. Также в этот список войдет самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пройденный КоАП: с полиции снимают полномочия наказывать за 46 видов нарушений

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