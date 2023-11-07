Через первую и вторую: как Звонарева выиграла Итоговый турнир WTA-2023

Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд выиграла Итоговый турнир WTA-2023, который проходил в мексиканском Канкуне. Российская и немецкая теннисистки в финале обыграли Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия) со счетом 6:4, 6:4. Для Веры и Лауры это четвертый совместный титул в этом году. До этого они побеждали в Вашингтоне, Нинбо и Наньчане, а также дошли до финала US Open. В прошлом году итоговый в парах также выиграла представительница России. Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс победили в американском Форт-Уэрте.

Тяжелый путь

На Итоговый Звонарева и Зигемунд отобралась в последний момент. Выход в финал US Open, а также три титула с августа по октябрь очень помогли российско-немецкой паре.

Причем судьба путевки на Итоговый решилась в финале турнира в китайском Наньчане в конце октября. Там россиянки переиграли японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию (6:4, 6:2), благодаря чему набрали достаточное количество очков, чтобы ворваться в топ-8 лучших дуэтов мира. Причем сразу на шестое место. А учитывая форму Веры с Лаурой, можно было предположить, что они способны претендовать даже на титул в Канкуне.

Так и получилось. Хотя, называя вещи своими именами, «двум З» повезло, что в финал с другой стороны сетки не вышла пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф, которая как раз и обыграла Веру с Лаурой на US Open, а в группе в Канкуне легко повторила успех 6:4, 6:2. Но наша теннисистка полностью заслужила титул. В группе были убраны первые сеяные Кори Гауфф и Джессика Пегула, которым, правда, явно был интереснее личный турнир. А в полуфинале русско-немецкий союз прошел вторых номеров Сторм Хантер/Элизе Мертенс, не без труда отыгравшись после проигрыша первого сета. Пегула, кстати, наверняка после своего финала в одиночном разряде против Иги Свентек была бы не прочь поиграть среди пар — уступила она со счетом по геймам, напоминающим скорее хоккей с мячом (1:6, 0:6). Польская теннисистка вновь доказала свою силу, все-таки обойдя белоруску Арину Соболенко в борьбе за первую строчку мирового рейтинга по итогам года.

А вот в парном финале чистого фаворита не было, и тем ценнее победа — к тому же американку и австралийку по фамилиям Меликар и Перес, разумеется, в Мексике поддерживали все. На награждении первая даже сказала, что сюда съехались все ее друзья и родственники, которых «теперь уволят за прогулы на работе».

На удивление финал в Канкуне прошел без дождя и в безветрие — хотя вряд ли это сыграло кому-то на руку. Игра получилась очень близкой — в парном теннисе с середины нулевых еще и нет «больше — меньше», а при 40:40 разыгрывается одно очко. И вот таких решающих очков только за первый сет было 5 (из 10 возможных). Решали мелочи и нервы. Но единственный брейк, который сделали Звонарева/Зигемунд, был надежным — две латиноамериканки из англосаксонских стран рисковали, что приводило к ошибкам. Хотя у левши Перес пару раз удалось достать неимоверные мячи, которые вошли бы в подборку самых зрелищных даже на фоне одиночных. Совершенно не получалось их перекидывать — даже стоя вдвоем у сетки, они доставали почти все.

Без лишних

В главном, 10-м гейме подавала Вера и заставила понервничать. У нее совершенно не шла первая подача — но на каком-то диком опыте москвичка умудрилась дважды подать очень неудобную вторую. 40:15 — и можно брать партию без нервотрепки, но так слишком скучно. Поэтому все дошло снова до 40:40, где Зигемунд изящно укоротила у сетки, и ответить соперницы не успели. Но и тут Вера тоже вытащила несколько очень сложных мячей и не ехала на шее у партнерши.

Во втором сете брейк тоже удался рано, причем последний мяч очень красиво поймала Зигемунд, по наитию отразив практически расстрельный удар Николь. Но этот брейк тут же удалось вернуть. И тут же сработали нервы — очередной гейм на ленточке при 40:40, соперницы рискуют и делают двойную ошибку. Ну а в решающем гейме Звонарева снова устроила рулетку — повела 40:0 за счет подачи, затем два мяча отдала, но все же забрала матч.

Трофей, приятные речи в микрофон и увесистый кубок от великой Крис Эверт. Плюс $340 тыс призовых. Сама по себе победа россиянки в парном разряде не диво — в прошлом году трофей поднимала Вероника Кудерметова. Но в 39 лет финал итоговый турнир WTA не выигрывал никто — ни в одиночном, ни в парном разряде.

— Стоит похвалить девушек, они провели отличный турнир, — сказал «Известиям» титулованный российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков. — У них не было ни одной простой игры. Три раза из пяти доходило до чемпионского тай-брейка. Каждый матч приходилось вытаскивать на зубах, на своем огромном опыте. Тем ценнее эта победа. Вера и Лаура здорово дополняют друг друга. Им надо продолжить играть вместе. Эта пара вполне может взять один из турниров «Большого шлема».

Да и у мужчин Новак Джокович последний трофей взял в 35, Федерер в далеком 2011-м — в 30. Впрочем, Звонарева говорила, будто ничего особенного и не произошло — довольно формально и совсем не плакала. В отличие от проигравшей американки с родственниками на трибунах. Благодарила спонсоров, партнершу, описывала, как они с ней круто поддерживают друг друга. Может, это и к лучшему. Значит, Звонарева заканчивать точно не собирается.