Реклама
Прямой эфир
Мир
МВД РФ объявило в розыск судью МУС
Мир
Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике
Мир
Генпрокуратура РФ высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС
Происшествия
Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Экономика
Российский банк разработал технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Эндокринолог объяснила сильную тягу к фастфуду

Эндокринолог Синицына: усилители вкуса в фастфуде действуют как наркотик
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фастфуд, или еда быстрого приготовления, обычно содержит большое количество химических веществ, в том числе усилителей вкуса, которые вызывают у организма привыкание. Об этом в разговоре с «Известиями» 8 ноября рассказала детский врач-эндокринолог, педиатр «СМ-Клиника», к.м.н. Анастасия Синицына.

«В продуктах быстрого питания активно используют усилители вкуса. Поступая в организм в больших количествах, они воздействуют на него как наркотик. Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием всё больше и больше. При этом организму наносится серьезный вред», — рассказала Синицина.

Также она отметила, что фастфуд обычно запивают большим количеством сладких газированных напитков, где содержится много сахара. Они не только способствуют проталкиванию пищевого комка, освобождая место новой порции и растягивая стенки желудка, но и стимулируют повышенную выработку инсулина, который расщепляет глюкозу до гликогена.

«Глюкоза в чистом виде может усваиваться только головным мозгом. А всем органам необходим уже расщепленный сахар (гликоген). Чем больше сахара, тем больше инсулина, тем больше потребность в быстрых углеводах. В итоге вырабатывается столько инсулина, что организм теряет к нему чувствительность. Так развиваются инсулинорезистентность и сахарный диабет. К тому же большая выработка инсулина постепенно блокирует центр насыщения, расположенный в головном мозге. Человек постоянно чувствует голод и тягу к сладкому», — предупредила врач.

Русский суперфуд: когда квасить капусту в ноябре 2023 года
Хорошее время для засолки по лунному календарю придется на середину месяца

Также специалист обратила внимание, что в фастфуд добавляют различные красители, в основном искусственные. Они могут вызвать аллергию, отрицательно воздействуют на нервную систему, способствуют кислородному голоданию и снижению внимания, особенно у детей.

«Почему же они разрешены? Потому что в малых количествах не оказывают негативного влияния на организм. А учитывая длительное употребление фастфуда в больших количествах они накапливаются в организме, оказывая то самое негативное влияние», — подчеркнула эндокринолог.

Кроме того, как рассказала врач, в булочки для бургеров, тесто для пиццы и сэндвичи часто добавляется бромат калия для улучшения текстуры.

«Научно доказано, что использование большого количества бромата калия, который в процессе термической обработки и выпечки продукта не расходуется полностью и остается в готовом продукте, способствует возникновению раковых опухолей», — заявила Синицина.

Также она отметила, что при приготовлении жареных блюд и некоторых закусок в системах быстрого питания часто применяется такой консервант, как третичный бутилгидрохинон (TBHQ) — его используют для предотвращения порчи масел и животных жиров. По словам врача, он негативно влияет на работу полезных бактерий кишечника, впоследствии снижая иммунный ответ организма на вирусы гриппа.

Не только сладости: врачи назвали пять самых вредных продуктов
Они сокращают срок жизни и приводят к серьезным болезням

25 октября доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина рассказала о вреде трансжиров и соли в продуктах. По ее словам, трансжиры, содержащиеся в фастфуде, чипсах и шоколаде, не перерабатываются организмом, повышая уровень плохого холестерина. Соль же снижает резистентность сосудистой стенки, приводя к гипертонической болезни и отекам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023