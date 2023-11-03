Русский суперфуд: когда квасить капусту в ноябре 2023 года

Поздняя осень считается лучшим временем для приготовления заготовок на зиму. Технология квашения и соления позволяет сохранить урожай на длительный срок и улучшает качество привычных продуктов. Активность бактерий, отвечающих за квашение капусты, зависит от фаз Луны, поэтому для успешной засолки лучше руководствоваться лунным календарем. В какие числа лучше всего приниматься за квашение капусты в ноябре 2023 года и что нужно знать перед приготовлением — в материале «Известий».

Полезные свойства квашеной капусты

Квашеная капуста — это диетический продукт, богатый минералами и витаминами. Ее готовят методом брожения, в результате чего у капусты появляется более кислый вкус. Для квашения используют в основном созревшую белокочанную капусту, реже краснокочанную, которую предварительно шинкуют, добавляют специи по вкусу и плотно трамбуют в банку, залив маринадом. Иногда в квашеную капусту также добавляют морковь, болгарский перец, тмин, кориандр или укроп. Затем капусту накрывают и оставляют настояться при температуре до 10 градусов по Цельсию.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens

Каждые 12 часов капустную массу протыкают деревянной палочкой до самого дна, чтобы выпустить лишний газ, а появляющуюся наверху пену снимают.

В 100 г квашеной капусты содержится всего 12 ккал. Малая калорийность позволяет включать продукт в рацион спортсменов и тех, кто следит за своим весом. Квашеная капуста — богатый источник витамина С, магния, калия, железа и кальция. Пищевые волокна и молочные бактерии положительно влияют на работу пищеварительного тракта.

Квашеная капуста: рецепты

Квашеная капуста — это традиционное русское блюдо. По словам шеф-повара Александра Рягузова, подобный метод заготовки продуктов существует уже более 2000 лет. Вначале квашение использовали только для увеличения срока хранения овощей. Значительно позже ученые обнаружили, что во время ферментации разрушаются сахара и образуются полезные кислоты и бактерии , подчеркивает эксперт.

Ингредиенты бабушкиного рецепта квашеной капусты включают белокочанную капусту весом 2–3 кг, морковь, соль, сахар и черный перец.

В первую очередь необходимо подготовить овощи — нашинковать капусту (средними кусочками) и натереть морковку на крупной терке. После чего овощную смесь следует плотно утрамбовать в трехлитровую банку. Можно воспользоваться подручными средствами, например картофелемялкой или скалкой, рекомендует эксперт.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Третий этап — приготовление рассола. В чистую питьевую воду необходимо добавить соль, перец, сахар (по желанию) и размешать до полного растворения. Получившийся рассол заливают в капусту. Банку надо поместить в глубокую тарелку, накрыть марлей и оставить «бродить» при комнатной температуре на трое суток. По совету шеф-повара на следующий день овощи следует в нескольких местах проткнуть до самого дна деревянной палочкой. Это необходимо для того, чтобы вышел образовавшийся углекислый газ. Если этого не сделать, квашеная капуста будет горькой на вкус. По истечении трех дней заготовку можно закрыть крышкой, убрать в холодильник или подвал на хранение.

Классический рецепт квашеной капусты можно дополнить болгарским перцем. В этом случае нашинкованную капусту следует обмять с тонко нарубленным перцем и морковью. Далее смесь трамбуют в стерилизованные банки, заливают рассолом и убирают на три дня в прохладное помещение, после чего квашеную капусту можно поставить на хранение в холодильник.

Когда квасить капусту в ноябре 2023 года

Люди научились квасить продукты больше тысячи лет назад. Тогда же заметили и закономерность между фазами Луны и вкусовыми качествами блюд. Ведь именно фазы Луны определяют время приливов и отливов на Земле, оказывают воздействие на живые организмы. Исследования показали, что в стадии растущей Луны процесс ферментации протекает быстро, а капуста сохраняет свои первоначальные свойства. Квашеную капусту можно приготовить и во время убывающей фазы, капуста будет достаточно вкусной, однако есть вероятность, что овощи могут потерять изначальную структуру и капуста не будет хрусткой. Не рекомендуется готовить капусту на новолуние и полнолуние, поскольку она может испортиться либо иметь кислый и горький вкус.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Согласно лунному календарю, лучшее время для засолки и квашения капусты в ноябре 2023 года — это 15–26-е числа . Специалисты не советуют делать заготовки на зиму 13 и 27 ноября. Также неблагоприятными днями считаются период нисходящей Луны с 1 по 12 и с 28 по 30 ноября.

В старину верили, что на качество засолки может повлиять даже день недели. Наиболее удачными для капустного квашения считается понедельник, вторник и четверг.

Что еще учитывать при приготовлении квашеной капусты

Одним из важнейших ингредиентов в квашеной капусте является соль. Для приготовления блюда применяется только каменная соль грубого помола. Йодированную использовать не рекомендуется, поскольку она может нарушить процессы ферментации и привести к размягчению капустных листов.

Фото: Global Look Press/imago.studio